Crew Dragon Astronotları, Bu Görev İçin Nasıl Eğitildi?

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Crew Dragon Astronotları, Bu Göreve Nasıl Seçildi ve Nasıl Eğitildi?

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SpaceX’in ilk mürettebatlı uçuşunun astronotları olacak olan Bob Behnken ve Doug Hurley, bu uçuşa nasıl seçildi ve nasıl eğitildiler? Uzun yıllardır SpaceX ile birlikte çalışan NASA astronotları bu sürece nasıl geldiler? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım.

SpaceX, bugün tarihinde bir ilki gerçekleştirerek uzaya NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley’yi gönderecek. Bu iki astronotu taşıyacak olan Crew Dragon aracı, 2011’de kapatılan Space Shuttle programından sonra ABD'den NASA astronotlarını taşıyan ilk uzay aracı olacak.

Behnken ve Hurley’nin bu uçuşu, ABD uzay uçuşlarında yeni bir tarihin başlangıcı olacak. NASA, bundan sonra astronotları uzaya gönderme işlemlerinde Rus fırlatma sistemlerini kullanamayacak ve ayrıca ilk kez iki astronot özel şirket tarafından geliştirilen bir uzay aracıyla uçuşlarını gerçekleştirecek.

crew dragon

Hurley, eylül ayında The Atlantic’e verdiği röportajda “Bob ve ben, birlikte seçildiğimiz için oldukça şanslıydık. Fırlatmaya yaklaştıkça geçtiğimiz seneki şeyler daha yoğun bir hâle gelmeye başladı. Dragon için işlerin büyük çoğunluğunun Kaliforniya’da yapılması sebebiyle zamanımızın çoğunu orada geçirdik” ifadelerini kullanmıştı.

Astronotlar, hazırlık sürecinde acil durum prosedürlerini ve Crew Dragon mekanizması eğitimini gerçekleştirdiler, yeni uzay giysilerini giydiler ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile tanıştılar. Peki, astronotlar nasıl seçildi ve nasıl hazırlandı?

Astronotların seçilme hazırlanma süreci:

NASA, 2018 yılında Behnken ve Hurley’yi SpaceX’in yeni uzay aracıyla uçacak ilk astronotlar olmaları için seçti. Bu ikili, özel bir uzay aracıyla uçacak ilk astronotlar olacaklar.

bob behnken doug hurley

SpaceX, Crew Dragon uzay aracını NASA’nın Commercial Crew programının bir parçası olarak geliştirdi.

spacex crew dragon

NASA, Crew Dragon ve rakibi Boeing’in CST-100 Starliner’ın insanlı test uçuşları için 9 astronot seçti.

crew dragon

Testler ve demo uçuşlarıyla geçen yıllardan sonra SpaceX, astronotları taşımaya hazır hâle geldi.

elon musk spacex

Space Shuttle 2011 yılında sona erdikten sonra ilk kez bir Amerikan uzay aracı astronotları uzaya taşıyacak.

space shuttle

Behnken ve Hurley, 2015 yılında Crew Dragon’ın geliştirilmesinden bu yana SpaceX ile birlikte çalışıyorlar. Yani aracı uçurma konusunda oldukça donanımlılar.

bob behnken doug hurley

Her iki astronot da kariyerine askeri pilot olarak başladı. Hurley, deniz piyadesi olarak 24 yılını test ve savaş uçağı pilotu olarak geçirdi ve 25 farklı hava aracıyla 5.500 saatten fazla uçtu.

doug hurley

Behnken ise hava kuvvetleri test pilotuydu ve 25’ten fazla hava aracıyla 1.500 saatten fazla uçuş gerçekleştirdi.

bob behnken

NASA, bu iki ismi 2000 yılında astronot olarak bünyesine kattı ve ikili, Space Shuttle programında arkadaş oldu.

space shuttle

Behnken, 2 Space Shuttle görevinde yer aldı, 708 saatten fazla uzayda kaldı ve toplamda 37 saat uzay yürüyüşü yaptı.

bob behnken uzay görevi

Hurley, sonuncusu da dâhil olmak üzere 2 Space Shuttle uçuşu için pilotluk yaptı ve toplamda 683 saatini uzayda geçirdi.

doug hurley space shuttle

NASA, son Space Shuttle uçuşundan sonra astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırmak için Rusya’nın Soyuz sistemlerini kullandı.

space shuttle

Rusya, bu uçuşların fiyatını on yıl içerisinde 4 kat artırdı. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, eylül ayında yaptığı açıklamada yolculuk için tek bir koltuğun 85 milyon dolara mal olduğunu söyledi.

soyuz

NASA, şimdi bir Crew Dragon koltuğunun 55 milyon dolara mal olmasını bekliyor. Tabii bunun içerisinde NASA’nın yeni uzay aracının geliştirilmesi için harcadığı 1,2 milyar dolar yer almıyor.

nasa crew dragon
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Behnken ve Hurley’nin ilk mürettebatlı uçuşa hazırlıklarında oldukça yoğun bir egzersiz ve fırlatma günü provaları bulunuyordu.

bob behnken doug hurley egzersiz

İkili, toplamda 20 yıldır birlikte çalışıyor.

bob behnken doug hurley

2003 yılında Space Shuttle Columbia kazasında yedi mürettebatını kaybederken Behnken ve Hurley, pistte birlikte görevlendirilmişlerdi.

space shuttle columbia faciası

Behnken, Hurley ve diğer Commercial Crew astronotları; SpaceX, iç çalışmaları gerçekleştirirken butonların ve kontrol ekranlarının tasarımında danışmanlık yapmaları için tavsiye edilmişti.

İkili, Crew Dragon’ın son tasarımlarını değerlendirmek için Florida ve Kaliforniya'ya gitti.

bob behnken doug hurley

Güvenliğin birinci öncelik olması sebebiyle Commercial Crew astronotları, kalkış öncesi olası bir istenmeyen durumda SpaceX’in fırlatma rampasında tahliye pratikleri yaptı.

crew dragon güvenlik çalışmaları

Bu acil durum kaçışlarında, astronotların çelik bir halattaki kutulara atlamaları gerekiyor. Astronotlar yere ulaştığındaysa zırhlı araçlarla alınıyorlar.

Astronotlar, ayrıca Crew Dragon kapsülünün okyanusa çarpması sonrasında kurtarılma sürecini de pratik ettiler.

İkili, SpaceX’in yeni uzay giysileri için giysi provaları gerçekleştirdiler.

crew dragon kostüm prova
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İkili, yeni uzay aracını denemek ve uzay istasyonuna geri dönmek için heyecanlandıklarını dile getirdi.

Kaynak : https://www.businessinsider.com/nasa-astronauts-to-fly-spacex-crew-dragon-how-they-prepare-2020-1
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