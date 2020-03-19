NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan insanlı ilk Crew Dragon'un mayıs ayında fırlatılacağını açıkladı. İlk insanlı uçuşta iki Amerikalı astronotun yer alacağı belirtiliyor.

NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek ilk insanlı Crew Dragon uçuşunun önümüzdeki mayıs ayında gerçekleşeceğini açıkladı. Bu uçuş, 2011 yılında Space Shuttle'ın emekliye ayrılmasından bu yana ABD topraklarından yörüngeye gidecek ilk Amerikalı astronotlara da ev sahipliği yapacak.

Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak aracın astronotları tecrübeli isimler olan Bob Behnken ve Doug Hurley. Astronotlar, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilecek.

ISS ve Crew Dragon

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü olarak görev yapıyor. NASA, 1980'lerde programı tek başına yapmayı planladı ancak bütçe kesintileri yüzünden program 1993'te uluslararası hâle getirildi.

NASA'nın Ticari Mürettebat Geliştirme Programı, 2010 yılında ISS'ye dört kişilik bir uzay aracı göndermek, ekibin 180 gün orada kalmasını sağlamak ve kişileri yeryüzüne geri getirmek amacıyla başlatıldı. NASA'nın program için açtığı para ödüllü yarışmanın son aşamasının galipleri arasında yer alan SpaceX'in Dragon modelinin Falcon 9 roketi ile gönderilmesi, Boeing'in CST-100 Starliner modeli ve Sierra Nevada'nın Dream Chaser modelinin Atlas V roketi ile gönderilmesi planlanıyor.

Geçen sene SpaceX, astronotları uzaya göndermek için özel olarak tasarlanan Crew Dragon kapsülünü ilk kez başarıyla, gerçek zamanlı olarak test etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu ve gelecekte inşa edilmesi planlanan diğer istasyonlara sürekli olarak yük taşınması gerekiyor. Bilimsel ekipmanlar, orada bulunan astronotlar için erzak, yakıt ve benzeri yükler, 2012’den bu yana SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle gönderiliyordu.

Geçtiğimiz yıl Falcon 9’u yeniden kullanılabilir bir roket haline getiren SpaceX, özel bir şirket olarak uzay kargoculuğunda yerini perçinlemiş, işleri ucuzlatmıştı. Şimdi ise sırada yük olarak insan taşıma görevi vardı. 2011 yılından bu yana astronotları istasyona göndermek için yeni bir yöntem arayan NASA, sonunda umduğunu SpaceX’in Crew Dragon kapsülünde buldu.