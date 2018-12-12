DC Dizi Evreni'nden 'Crisis on Infinite Earths' Fragmanı

DC’nin dizi evreninde sık sık ortak bölümler çekiliyor ve ortak hikayeler anlatılıyor. Green Arrow ile başladığı için ‘Arrowverse’ olarak adlandırılan bu evrende, her yıl bir başka ortak olay yaşanıyor. Sıradaki ise ‘Crisis on Infinite Earths’ olacak.

Çizgi romanlarda sık sık Crossover adı verilen olaylar yaşanır. Bunlar bazen 2-3 karakterin bir araya geldiği, küçük hikayeler düzeyinde olurken bazen de bütün çizgi roman evrenini -hatta evrenlerini- etkileyebilecek, devasa olaylara dönüşüyorlar.

Crisis on Infinite Earths, DC için oldukça önemli bir olay. Çizgi roman evreninin tarihindeki ilk sıfırlama (reboot), bu olay ile gerçekleştirildi. Ayrıca bütün evrene yayılan ilk olay hikayesi de buydu. DC’nin başka yayıncılardan (örneğin Fawcett Comics’ten) aldıkları karakterleri de ilk defa DC evrenine katmışlardı.

Muhtemelen önümüzdeki yılın Kasım-Aralık döneminde ekrana gelecek olan bu crossover eventine kimlerin dahil olacağı henüz kesin değil. DC’s Legends of Tomorrow, Supergirl, Arrow ve Flash dizilerindeki karakterlerinin bu olayda yer alma ihtimalleri yüksek.

Flash dizisinin ilk günlerinden bu yana beklenen ancak geliş tarihinin 2024 olacağı tahmin edilen bu olayın sonuçlarının ne olacağını gelecek yıl öğreneceğiz.