Cristiano Ronaldo'nun COVID-19 Testi Pozitif Çıktı

Portekiz Futbol Federasyonu, Juventus'ta forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Federasyon, diğer oyuncuların testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken virüse yakalanan ünlü isimlerin de sayısı giderek artıyor. Son olarak bugün, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Açıklama, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

Ülkenin federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ronaldo'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığı söylense de kendisinin hiçbir semptom göstermediği belirtildi. Futbol federasyonu, yıldız oyuncunun önlem amaçlı olarak yarın Türkiye saatiyle 21:45'te oynanacak İsveç maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Ronaldo, önümüzdeki maçlarda kadroda olmayacak:

Dünyanın en iyi oyuncularından birisi olarak gösterilen ve sayısız ödüle layık görülen Cristiano Ronaldo, mart ayında karantinaya alınmıştı. Ancak yıldız oyuncu mart ayında COVID-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle değil, takım arkadaşı Daniele Rugani'nin testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem olarak karantinaya alınmıştı.

Juventus forması giyen 35 yaşındaki yıldız oyuncu, pazar günü milli takımında Fransa'ya karşı sahada ter dökmüştü. Bunun yanı sıra oyuncu, geçtiğimiz hafta İspanya'ya karşı mücadeleye çıkmıştı. Ronaldo, virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yalnızca İsveç maçında değil, Crotone ve Dynamo Kyiv maçlarında da boy göstermeyecek.

Cristiano Ronaldo'nun testinin pozitif çıkmasıyla birlikte elbette gözler diğer oyunculara da dönmüştü. Başka oyuncuların da koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı merak edilirken Portekiz Futbol Federasyonu, bugünkü açıklamasında oyuncuların hiçbirinde COVID-19'a rastlanmadığını duyurdu.