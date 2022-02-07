Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, bugün Instagram'da bir takipçi rekoruna daha imza attı ve 400 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu. Ronaldo'ya en büyük rakip olan en fazla takipçi sayısına sahip hesapsa Ronaldo'nun 92 milyon takipçi gerisinde.

Futbol dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Instagram’da da rekorlar kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın eylül ayında 237 milyon takipçiye sahip olan ve kendisini Instagram’ın en çok takipçiye sahip erkeği yapan Ronaldo, bugün Instagram’da bir ilke daha imza attı.

Günümüzde Manchester United forması giyen yıldız, Instagram’da 400 milyon takipçiye ulaştı ve bu takipçi sayısına ulaşan ilk kullanıcı oldu. Ronaldo’nun rakibi olan en fazla takipçiye sahip Instagram hesabıysa arada devasa bir farkla ünlü model Kylie Jenner’ın hesabı. Jenner, Instagram’da 308 milyon takipçiye sahip durumda.

Ronaldo, Instagram takipçi sayısında ilklerin ismi olmuştu

Cristiano Ronaldo, takipçi sayısında rekor kırmada Instagram’da son zamanların geçilmeyen ismi konumunda bulunuyor. Ocak 2020’de 200 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk kişi olan Ronaldo, Ocak 2021’de 250 milyon, Haziran 2021’de de 300 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk kişi olmuştu. Bugüne kadar 3.242 paylaşım yapan Ronaldo, aşağıdaki paylaşımıyla da Instagram tarihinin en fazla beğenilen 2. fotoğrafı olmuştu.

Eşiyle birlikte ikiz bebek beklediklerini duyurduğu fotoğraf:

Instagram’da en çok beğeni alan birinci fotoğraf ise 4 Ocak 2019’da paylaşılan ve 55 milyondan fazla beğeni toplayan ‘Bir yumurtanın fotoğrafı’ isimli şu fotoğraf olmaya devam ediyor:

Instagram'da en çok takipçiye sahip olan ilk 5 bireysel hesap ve takipçi sayılarıysa şu şekilde: