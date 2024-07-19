Windows bilgisayarların küresel çapta mavi ekran hatası vermesine sebep olan CrowdStrike'ın hisseleri sert düşüyor. ABD'de piyasalar kapalı olmasına rağmen kayıp, yüzde 12 seviyelerini buldu.

Tüm dünyayı etkileyen küresel bilgisayar kesintisi, bu olaya neden olan siber güvenlik firması CrowdStrike'ın başına bela olacak gibi görünüyor. Zira şirketin hisselerinde çok sert bir düşüş yaşanıyor. Üstelik ABD borsaları henüz açılmadı. Borsaların TSİ 16:30 sularında açılmasıyla düşüşün derinleşmesi olası.

ABD ve Avrupa'da hisse senetlerini araştıran Redburn Atlantic, geçtiğimiz gün son çalışmasına ilişkin verilerini paylaşmış ve CrowdStrike'ın hisselerinde düşüş olacağını öngörmüştü. Analistlere göre 380 dolar seviyelerinde olan hisseler, 275 dolara kadar gerileyecekti. Windows bilgisayarlarda küresel çöküntüye yol açan olay, tahminlerin çok hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini gözler önüne seriyor.

CrowdStrike'ın hisse senedi grafiği şöyle görünüyor:

CrowdStrike hisseleri, 24 saat kadar önce 380 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Haberin yayılması ile şirket için düşüşün başlamasına neden oldu. Analistlerin yaptığı açıklamalarla birleşen küresel kesinti, hisselerin yüzde 12 civarı düşmesine yol açtı. Haberimizin başında da belirtmiş olduğumuz gibi ABD borsalarının açılması, düşüşü daha derinleştirebilir.

Bu arada; küresel çapta bankacılıktan tutun da hava yolu taşımacılığına kadar hemen her sektörü etkileyen kesinti, henüz çözülebilmiş durumda değil. Bu sürecin uzaması, firma için çok daha büyük kayıplar yaşanmasına neden olabilir. Önümüzdeki günler, CrowdStrike için oldukça fırtınalı geçecek gibi görünüyor.

Küresel çapta yaşanan kesintiyle ilgili detaylı bilgi için: