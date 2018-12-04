CS: GO, Battle Royal Mod ile Yarın Tanışabilir

Bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan sızıntıya ve Valve'nin gizemli hareketlerine bakacak olursak CS: GO, gelip gelmeyeceği merak konusu olan Battle Royal moduna yarın kavuşabilir.

Dünyanın en popüler oyunların biri olan Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), bir grup terörist ile bir grup anti-terörist ekibinin birbirine üstünlük kurmasını konu alan bir shooter aksiyon oyunudur. Ancak bu tanım çok yakında ciddi şekilde değişebilir. Bildiğiniz gibi hem PC hem de mobilde oyun dünyasını egemenliği battle royal oyunlara kaptırmış durumda. Görünüşe göre Valve, bu battle royal akımından kendi payını almayı planlıyor.

Nors3 adlı bir Twitter kullanıcısına göre Valve, şu ana kadar çıkardığı en popüler oyunların başında gelen Counter-Strike: Global Offensive’e bir battle royal modu geliştiriyor. Modun nasıl bir işleyişe sahip olacağı, adının ne olacağı ya da ne zaman kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor ancak Nors3, geliştiricilerin beta aşamasındaki modu test etmeye başladığını bildirdi. Peki hepsi birer iddiadan mı ibaret? Kesinlikle hayır!

Valve, oyunun resmi Twitter hesabı olan @csgo_dev’in profil fotoğrafını kırmızı arka plan üzerine elinde silah tutan bir düz siyah renkli bir karakterle değiştirdi. İlginç olan nokta ise profil fotoğrafında tek boyutlu olarak yer alan bu karakter, oyunda bulunan karakterlerin hiçbirine benzemiyor. Bir başka deyişle Valve, profil fotoğrafını oyunda ‘henüz’ bulunmayan bir karakterler değiştirmiş durumda.

Hepsi bu kadar da değil. Resmi CS: GO Twitter hesabı üzerinden bir tweet paylaşan Valve, takipçilerine, ‘’Çarşamba günü ne yapıyorsun?’’ diye sordu. Bu paylaşım, Valve’nin 5 Aralık tarihinde büyük bir güncelleme yayınlayacağı şeklinde yorumlandı. Fakat bu noktada oyuncular ikiye ayrılmış durumda. Bir grup, Valve’nin yeni bir battle royal modu yayınlayacağını iddia ederken; diğer grup ise yalnızca yeni yıl için özel bir şeyler geleceğini düşünüyor. Sonuç olarak CS: GO oyuncuları yarın, yeni bir şeylerle karşı karşıya gelecekler.