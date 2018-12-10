CS:GO'nun Battle Royale Modunda Gizli Portal Mesajı

CS:GO'nun beraberinde büyük tartışmaları da getirdiği Battle Royale modunda, Valve'ın efsane serisi Portal'a dair gizli mesajlar bulundu.

Valve, CS: GO'nun yeni Battle Royale oyun modunun içine gizli bir Portal mesajı bırakmış olacak ki oyuncuların aklına tek bir soru geliyor: "Yeni bir Portal oyunu daha mı gelecek?" Çünkü bazı hayranların inancına göre 'Portal 2' de bu şekilde duyurulmuştu.

Reddit kullanıcısı GetSomeGyros'un bulmuş olduğu Easter Egg'i sizin de nasıl bulabileceğinizi merak ediyorsanız buradan ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

CS:GO'nun bu gizli mesajı büyük bir merak uyandırmış olacak ki daha sonra resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı.

"dz_blacksite'daki Portal Easter Egg'ini bulan herkesi tebrik ederiz. Biz bu Easter Egg'i yalnızca birazcık eğlenmek için yapmıştık, yani bu yeni bir Portal oyununun duyurusu değil. Danger Zone'un tadını çıkarın!"

Kısacası oyuncuların yeni bir Portal oyununa dair heyecanı kısa sürdü.