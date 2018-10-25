Hile Yaparken Faka Bastırılan Hint Oyuncu 5 Sene Ban Yedi

Özel bir turnuvanın Asya ayağında hile yaparken yakalanan oyuncuya kesilen ceza ağır oldu.

Zowie Asisa ExtremesLand'de yaşanan 'hack' skandalının yankıları sürüyor. Dün Forsaken isimli Hint oyuncunun hack yaparken yakalandığı anları paylaşmıştık. Haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta itibarı ile adeta bir infiala sebep olan Nikhil 'forsaken' Kumawat, takımının turnuvadan elenmesine ve OpTic takımının tamamen dağılmasına sebep olmuştu. Esports Bütünlük Koalisyonu (EIC) bugün itibarı ile yaptığı açıklamayla Kumawat'ın 5 yıl boyunca hiçbir müsabakada yer alamayacağını resmen duyurdu.

Komite tarafından yapılan açıklamada, savunmasının alınabilmesi Kumawat'a ulaşılmaya çalışıldığı ancak Hint oyuncudan hiçbir şekilde cevap alınamadığı belirtildi. Komiteye kanıt sunması, kendisini savunacak argümanları varsa bunları belirtebilmesi için fırsat tanımak istediklerini belirten EIC, oyuncudan yanıt gelmemesi sonucunda 'suçunu kabul ettiği' kanaatine vardıklarını belirtti.

Olayın basına yansıması sonrası bütün sosyal medya hesaplarını kapatan Kumawat, böylece profesyonel oyun dünyasından belki de sonsuza dek uzak kalacak.