CS:GO’da Oyun Üzerine Oyun Kazandıracak 7 Taktik

Birinci şahıs nişancı oyunlarının en çok oynananı Counter-Strike: Global Offensive’de oyunu kazanmak kolay değil. Peki kazandıracak taktikler neler?

Milenyum oyunu olarak da anabileceğimiz Counter-Strike, tam 19 yıldır hayatımızda. Bir dönemin gençlerinin gecesini gündüzünü harcadığı Counter-Strike 1.4 ve Counter-Strike 1.6 sürümlerinden yıllar sonra piyasaya sürülen Counter-Strike: Global Offensive, yeni bir devrin başlangıcı hâline geldi.

Peki CS:GO'da daha iyi bir oyun deneyimi için neler yapabiliriz? Gelin birlikte yanıtlayalım.

1 Paranız için strateji uygulayın:

Alım menüsüne ulaşmak için kullandığınız “B” tuşu, oyun boyunca klavyenizde bastığınız en önemli tuş olabilir. İdareli kullanmanız gereken bu tuş, art arda kaybettiğiniz birkaç round sonrasında “Eco” (bütçe kısıtlaması) uygulamanıza yardımcı oluyor.

Eco’yu uyguladığınızda paranızın 2000 doların altına düşmediğinden emin olun. Bu taktik ile bir sonraki roundda tam teçhizatla oyuna başlayıp rakibe karşı bir üstünlük sağlama şansını elde ediyorsunuz.

2. Sprey kontrolü:

CS:GO’nun en can alıcı noktasının sprey kontrolü olduğunu söyleyebiliriz. Oyun içindeki otomatik bir silahı ateşlediğinizde, silahın geri tepmesi beklenmedik sonuçlar yaratabilir ve bu sebeple mermiler gitmesi gereken yerden çok ama çok alakasız yerlere gidebilir.

CS:GO’daki her oyun içi silahın kendisine özgü bir spreyi vardır. Bu silahların spreylerini tek tek ezberlemek her ne kadar zor olsa da profesyonel oyuncuların sıklıkla kullandığı bir çözüm. Günlük oyuncular içinse sprey kontrolü, oyun içerisindeki el alışkanlığıyla halledilebiliyor.

Silahların geri tepmeye göre mermiyi yönlendirme (sprey) şekilleri.

Silahların yarattıkları geri tepmeyle nasıl bir mermi gidişatı sergilediğini ve hangi bilek hareketleriyle sprey kontrolünün sağlanabileceğini, YouTube üzerinde bulunan videolarla çok daha kolay bir şekilde kavrayabilirsiniz.

3. Sis bombası alıştırması yapın:

Sprey kontrolünü hallettiğinizde sis bombasının nasıl ve nerelerden atılacağının alıştırmasını yapmanın zamanı gelmiş demektir. Sis bombaları CS:GO’da azımsanamayacak kadar önemli bir rol oynuyor. Rakibinizin görüşünü kısıtlayıp taktik geliştirebilir ve rakibinizi beklemediği yerden vurabilir, gafil avlayabilirsiniz.

4. İletişim kurun:

CS:GO’da kuracağınız doğru iletişim, oyunu kazanma yolunuzda ihtiyacınız olacak bir anahtar niteliği taşıyor. Oyundaki iletişim tuşu (eğer değiştirmediyseniz) “K” olacaktır. Takım arkadaşlarınıza rakibin nerede olduğunu haber verin ve bu bilgi doğrultusunda oynamalarını sağlayın.

5. Takım arkadaşlı oyun oynayın:

Gerçek maçlara geçiş yaptığınızda takım arkadaşlarınız veya rakip fark etmeksizin arkadaş edinmeye bakın. Söyleyeceğiniz “Hadi beraber oynayalım.” cümlesi bile arkadaş edinmeniz için fazlasıyla yeterli bir kalıptır.

Bir, iki, üç derken 5 kişilik bir takımı kendinize kurun ve sürekli antrenman yapmaya bakın. Bu sayede iletişim becerileriniz gelişeceği gibi takım arkadaşlarınızın nasıl oynayacağını tahmin edip buna göre hamleler de geliştirebileceksiniz.

6. Klavye, fare ve internet bağlantınızı iyileştirin:

Bu madde harcayacak fazladan parası bulunan oyuncular için. İlk önceliğiniz farenizi, eğer ki normal bir fare ise, oyuncu faresiyle değiştirmek olacaktır. Çeşitli DPI ayarlarını size sunan oyuncu fareleri CS:GO gibi birinci şahıs nişancı oyunlarında çok ama çok büyük önem taşıyor.

Klavyenizi bir mekanik klavye ile değiştirin. Oyun içerisinde gelişen olaylara daha hızlı bir şekilde tepki verebilmek için yardımınıza mekanik klavye koşacak ve internet bağlantınızı iyileştirmek koşacak. Çok daha düşük bir ping (internet bağlantınızdaki gecikme) ile herkesten daha önce olayı görebilir ve yine herkesten daha önce müdahale etme fırsatını yakalayabilirsiniz.

7. Profesyonel oyuncuları izleyin:

Başkalarını izleyip ne öğrenebilirim gibi bir algıya kapılmayın zira profesyonel oyuncular oyunun en iyi saklanma noktalarını, rakibin nerelerden çıkabileceğini, bombaların nerelerden nasıl atılacağını çok ama çok iyi biliyorlar.

Ne zaman sprey atacağınızı ve ne zaman tek el ateş edeceğinizi ve en önemlisi, bir takım olarak nasıl oyun oynayacağınızı yine profesyonel oyunculardan görerek öğrenebilirsiniz.