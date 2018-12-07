CS:GO Danger Zone Battle Royale Yayınlandı

Salı günü ortaya çıkan CS:GO Battle Royale modu, an itibarı ile yayınlandı.

CS:GO şu an aldığı güncelleme ile resmen Battle Royale moduna kavuştu, üstelik ücretsiz. CS:GO Danger Zone olarak adlandırılan Battle Royale modu, ücretsiz bir şekilde tüm oyuncular tarafından oynanabilir durumda. Toplam 18 oyuncu ile başlanan CS:GO Danger Zone; oyuna başlayacağınız alanı, düşmanların ineceği bölgeleri görerek seçmenize olanak tanıyor.

Oyunda haritayı görebilmek, silah ve ekipman satın alabilmek için kullanabileceğiniz bir tablet de oyuna başlarken sizlere veriliyor. Diğer Battle Royale oyunlardan farklı olarak CS:GO Danger Zone'da, Drop'un ineceği alan haritada beliriyor. Oyuna eklenen C4 bombaları isterseniz bir yere yerleştirebiliyor ve sonrasında patlatabiliyor veya direkt rakibe fırlatabiliyorsunuz.

CS:GO oyununa halihazırda sahip olan oyuncular, bu mod için Prime seviyesine sahip olacaklar ve sadece Prime seviyesinde rakiplerle karşılaşacaklar. Aynı zamanda Souvenir MP5-SD silahını ve yeni Danger Zone kasasını almaya hak kazanacaklar. CS:GO an itibarı ile ücretsiz oldu. Bu bağlamda oyunu ücretsiz versiyonunda oynayan kullanıcılar, kendi klasmanlarındaki oyuncularla eşleşecekler.

Oyunda rakibinizi öldürdüğünüzde ise Fortnite'da olduğu gibi rakibin sahip olduğu eşyalar etrafa saçılıyor. Oyun içerisinde tabletinizden satın alabileceğiniz ekipmanlar ve silahlar ise drone yolu ile önünüze bırakılıyor. CS:GO Danger Zone Battle Royale'in yeni haritasında daha önce görmediğiniz yenilikler bulunuyor. Bazı ağaçların tepelerine çıkmak ve düşmanları pusuyla avlamak için yollar bile var.

~CS:GO Danger Zone'un Blacksite adlı Battle Royale haritası.

Oyun içerisinde droneların oyunculara bıraktığı kutular yumruk darbeleriyle veya silah atışlarıyla kırılabiliyor ve içlerinden eşyalar çıkıyor. Aynı zamanda rastgele yerlerde tomar halinde paraları da toplayabilen oyuncular, daha sonra bu paralar ile kendilerine ekipman satın alabiliyorlar.

Medi-Shot adı verilen bir iğne ile canınızı doldurarak tekrar savaş alanına dönme şansınız da bulunuyor. Maçların yaklaşık 10'ar dakika sürdüğü ve canınızın 120HP'ye kadar çıkabildiği Battle Royale modunda, kazma ve çekiç gibi yeni yakın temas silahları da bulunuyor. Tek başınıza (solo), iki kişi (squad) veya üç kişi girip oynayabileceğiniz CS:GO Danger Zone için geliştiriciler, bunun sadece başlangıç olduğunu ve devamının da geleceğini ifade ediyor.