CS:GO Müsabakasında Hack Yapan Hintli Fena Enselendi (Video)

eXTREMESLAND 2018 turnuvasında gülümser yüzüyle hack uygulaması çalıştıran Nikhil 'forsaken' Kumawat, e-spor müsabakalarından sonsuza dek men edildi.

100.000 dolar ödüllü eXTREMESLAND 2018 Asya Finalleri, eşine ender rastlanacak bir olaya şahitlik etti. Binlerce kişinin izlediği ve hakemlerin sürekli kontrollerde bulunduğu turnuvanın grup maçında, Hindistan'dan yarışmaya katılan OpTic takımının oyuncusu Nikhil 'forsaken' Kumawat, hack uygulaması kullanırken faka bastırıldı.

Bilgisayarında 'word.exe' isimli bir dosya yakalanan oyuncu, hakemin ilgili dosyayı açmaması için pişkin bir biçimde engellemeye çalışırken de komik anlar yaşattı. Dilerseniz videoya göz atalım.

Forsaken'ın yaptığı bu acemice ve 'saygısızca' davranış hem kendisine hem de takımına pahalıya mal oldu. Takımı turnuvadan diskalifiye edilen Forsaken, ayrıca resmi bir spor müsabakasında hile yaptığı için ilk uçakla evine postalandı. Ayrıca duyulan şüphe üzerine eski maçları da incelemeye alınan Forsaken'ın ilk marifetinin de bu olmadığı ortaya çıktı. Hintli oyuncunun bir daha hiçbir resmi müsabakada yer alamayacağı belirtildi.