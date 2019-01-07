VAC, Aralık Ayında 600.000 Kullanıcıyı Banladı

CS:GO oynarken en çok nefret ettiğimiz şeylerden birisi, karşı takıma bir hilecinin gelmesidir. VAC bu sitemlerimizi duymuş olacak ki Aralık ayında biraz fazla mesai yaparak 600 bin hesabı kapatmış.

Valve’nin hile karşıtı sistemi VAC (Valve Anti-Cheat) aralık ayında fazla mesai yapmışa benziyor. Steam platformunda rekor sayıda kullanıcıyı hile programları kullandıkları veya hack yaptıkları için banlayan VAC sisteminden en çok etkilenen oyun ise Counter Strike: Global Offensive oldu.

VAC sistemi ile banlanan oyuncuların sayısı 600 binden fazla. 6 Aralık’da oyunun ücretsiz olmasıyla beraber, oyuna kayıt olanların sayısı artmıştı. Oyuncular artınca hile sayısı da arttı ve bunun doğal sonucu olarak da VAC fazla mesai yaparak çoğunu banladı.

Tüm zamanların en popüler FPS oyunlarından olan CS:GO bütün rekabetçi oyunlar gibi hilecileri bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Bazı hileler duvarların arkasındaki oyuncuları görmenizi sağlarken, bazıları da diğer oyuncunun kafasına direk hedef almanızı veya diğer oyunculardan çok daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. VAC sistemi hileleri otomatik olarak algılayıp oyuncuları dalgalar halinde banlıyor. Normalde bir veya birkaç dalga olurken aralık ayında bu sayı beş dalgaya çıktı.

CS:GO oyununun ücretsiz olmasıyla kullan at steam hesapları çoğaldı ve oyun, hileciler için bulunmaz nimet oldu. Daha önceden belirli bir miktarda para ödemek gerektiği için bu kadar çok hile kullanan olmuyordu.

Size karşı avantajlı olan birisiyle oynamak çok can sıkıcı olabilir ama bu kadar fazla hilecinin banlandığını görmek de hile yapmayan diğer oyuncuları rahatlatıyor.