CS: GO'nun Oynaması Tamamen Ücretsiz Versiyonu

Bünyesinde birçok Free2Play yapım bulundurmasına rağmen Counter-Strike: Global Offensive için her zaman ödemeli yöntem üzerinden giden Valve, politikalarını değiştirmiş gibi.

Valve, hiç beklenmedik bir anda enteresan bir hamleyle oyuncuların karşısına çıktı. Counter Strike: Global Offensive'in botlarla oynayabileceğiniz ve oyunu satın alıp almayacağınıza karar verebileceğiniz ücretsiz bir versiyonunu yayınladı.

Normalde 25 TL'ye satılan CS:GO'nun ücretsiz versiyonuna ulaşmak istiyorsanız buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına erişmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise oyunu kütüphanenize ekleyerek 16 GB'lık kurulumu gerçekleştirmeniz yeterli.

2012 yılında piyasaya çıktığından beri hiçbir zaman ücretsiz olmayan, buna karşın zaman zaman %50'ye varan indirimlerle satılan CS:GO'yu böylece herkes deneyebilecek.