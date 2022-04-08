Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı

Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de bolca yeni atama kararı görüldü. Bu kararlar kapsamında 8 üniversiteye yeni rektör atandı. Bununla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığındaki tüm Bakan Yardımcıları değişti.

Bugün yayımlanan 31803 sayılı Resmî Gazete, beraberinde pek çok atama kararına yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararlarıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve sekiz üniversitenin rektörlüğünde önemli atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre İstanbul Ayvansaray, Sanko, İzmir Tınaztepe, TED, Işık, İzmir Kâtip Çelebi, Yalova ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitelerinin rektörlüğüne yeni isimler atandı. 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapılan rektör atamaları şu şekilde gerçekleşti:

Üniversitelere yapılan rektör atamaları

Sanko Üniversitesi: Prof. Dr. Güner Dağlı

İstanbul Ayvansaray* Üniversitesi: Prof. Dr. Emre Alkin

İzmir Tınaztepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Güvençer

TED Üniversitesi: Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu

Işık Üniversitesi: Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi: Prof. Dr. Saffet Köse

Yalova Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer

*Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzeltmede İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ibaresi, İstanbul Topkapı Üniversitesi şeklinde değiştirildi. Ayvansaray, üniversitenin eski ismiydi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları değişti:

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları görevden alındı, yerlerine yeni isimler atandı. Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alınırken, yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına da Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı.