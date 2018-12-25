Erdoğan Açıkladı: 2019 Yılı, Göbeklitepe Yılı İlan Edildi

12 bin yıllık tarihiyle insanlığın en eski miraslarından olan ve Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe, 2019 yılına adını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı duyuruyla, Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alan ve Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe’nin adı 2019 yılıyla bütünleştirildi ve 2019, Göbeklitepe yılı ilan edildi.

Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabri Dişli, alınan bu kararın kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederken, 2019 yılında Göbeklitepe’nin turist akınına uğrayacağını ifade etti. Başkan Dişli ayrıca şunları da belirtti: “Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe yılı' ilan edilmesi bizleri çok sevindirdi. Bu ilanla birlikte Şanlıurfa turist akınına uğrayacaktır. Buraya gelen turistler, geri döndüğünde tekrar bize turist gönderecekler. Bu fırsatı bizler iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bacasız fabrika dediğimiz turizm için derhal eksikliklerin giderilmesi için önlem almamız gerekiyor. Kentimiz ve ülkemiz adına böyle bir dünya mirasının Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme alınması ve 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi büyük bir fırsattır. 2019 'Göbeklitepe Yılı'nı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.”

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesine çok sevindiklerini ve Göbeklitepe’nin dünyanın en önemli tarihi miraslarından biri olduğunu ifade etti. Çoban, Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almasından sonra turist sayısında da artış yaşandığını söyledi. Turistlerin birinci geliş amaçlarının Göbeklitepe olduğunu, buradan sonra Harran ve Halfeti’nin geldiğini söyleyen Çoban, özellikle Şanlıurfa sıra gecelerinin insanların ilgisini çektiğini dile getirdi.