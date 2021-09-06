Erdoğan: Aşı Konusunda Zorlayıcı Yollar İstemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte aşı ve yüz yüze eğitimle ilgili konuştu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitimde kararlılık ve zorlayıcı yollar istemiyoruz vurgusu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir programda aşı ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşı olmayan vatandaşları ima ederek altında önemli mesajlar paylaştığı bir açıklama yapan Erdoğan, zorlayıcı yollara başvurmak istemediklerini ifade etti.

Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda, yüz yüze eğitimi devam ettirme hususunda kararlı oldukları belirtildi. Çocukların eğitimden mahrum kalmaması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda öne çıkanlar

Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin başında geliyoruz. Aşılamada uygulanan doz sayısı 100 milyon sınırına dayandı. İsteyen vatandaşlarımız ücretsiz olarak aşıya erişebilir. Aşı konusunda devlet olarak zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Aşı ile ilgili sosyal medyadan yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin.

Çocuklarımızı çok özledikleri okullarından mahrum etmemek için herkesin gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Uzun bir aradan sonra yeniden okullarına kavuşan evlatlarımız bu ülkenin geleceğidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nda kurduğumuz altyapıyla hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitim devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerin ve çocukların müsterih olmasını bekliyorum.