Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılış töreninde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geliştirilmiş, geliştirilmekte olan ve gelişmiş teknolojiler hakkında konuştu.

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılışında söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni uzun menzilli bölgesel hava savunma sistemini duyururken, adının da "Siper" olduğu bilgisini verdi. Erdoğan ayrıca, "Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor." açıklamasında bulundu.

Savunma sanayinde şu anda yerlilik, millilik oranının yüzde 65 olduğunu söyleyen Erdoğan, bu oranın daha da yukarı çekileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birisinin de uygulanan bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu bildiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı konuşmasında,"ağımsız ve güçlü Türkiye hedefine, savunma sanayimizde başlattığımız milli hamleleri kesintisiz sürdürerek varabiliriz ve varacağız." diyerek savunma sanayine verdiği önemi vurguladı.

Cumhurbaşkanı konuşmasında binden fazla şirketin yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüştüğünü söyledi. Fiziksel güvenliğe siber güvenliğin de eklenmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, yerli savunmanın sınır içi ve dışında aktif olarak kullanıldığını söyledi.

İHA ve SİHA'ların üretildiğini, daha da ileri gidileceğini söyleyen Erdoğan, ismini vermediği bir projenin 2019'da başlayacağını söyledi.

Bilim insanlarının, uzmanların yurda dönüşünü çeşitli programlarla teşvik ettiklerini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacımız farklı vesilelerle gündeme geliyor. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar TÜBİTAK SAGE, Aselsan ve Roketsan tarafından başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. 'Siper' adı ile başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum. Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum. Bir projede şayet kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa mutlaka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için gereken imkanlar tanınmalıdır."