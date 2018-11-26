Cumhurbaşkanı: "Elektronik Sigara Diye Bir Tilkilik Çıkmış"

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektronik sigaralarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde cihazları, yedek parçaları ve likitlerinin satışı yasaklanan elektronik sigaralar yoğun bir biçimde kullanılmaya devam ediliyor. Zararlı olup olmadığı, en azından sigara kadar vücuda olumsuz etkileri olup olmadığı konusunda ciddi araştırmalar yapılan elektronik sigaralarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi.

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu'nda konuyla ilgili konuşan Erdoğan, geçmişte elektronik sigara ile ilgili şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapmak için kapılarını çaldığını ancak bunları reddettiklerini belirtti.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

"Türkiye'nin terörle mücadelede son yıllardaki başarılı olduğuna inandığımız alanlardan biri uyuşturucuya vurulan darbe. Bir de çıkarmışlar bir tilkilik. Elektronik bir sigara... Sanki onda nikotin yok. Maksat o dudak alışkanlığını oluşturmak. Çok geldiler bize. Size 500 milyon dolar, 1 milyar yatırım yapacağız falan. Biz gençlerimizi zehirlemenize izin veremeyiz."