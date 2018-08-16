İki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yerli üretim telefonlara yönelme ve iPhone'u boykot etme çağrısı, ülke çapında iPhone siparişlerini durma noktasına getirdi.

Doların yükselişiyle ve azalan alım gücüyle kar marjı zaten düşmüş olan iPhone siparişleri, gelen açıklamalar sonrasında durma noktasına geldi. Kapalıçarşı, Tahtakale, Mahmutpaşa, Doğubank ve Eminönü gibi ithalatçı firmaların yoğunlukta olduğu yerlerde, kısa ve uzun vadeli iPhone siparişleri tek tek iptal edilmeye başlandı.

Gelen rakamlara göre, sadece Doğubank'ta faaliyet gösteren 3 firmanın iptal ettiği iPhone siparişlerinin toplam değeri 50 milyon dolar civarında. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon insanın kullandığı ve toplamda 7 milyar dolara yakın bir harcama yaptığımız söylenen Apple iPhone'ların siparişleri iptal edilmeye devam ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, ithalatçı firmalardan birinin yetkilisi şunları söyledi: "Talepler bıçak gibi kesildi. Anadolu'daki alıcılar da iPhone ile olan sözleşme ve siparişlerini iptal ediyor."

Bu arada iPhone boykotu çağrısına uyanların tam tersine dalgalı kuru fırsata çevirmeye çalışanlar da var: Gelen bilgilere göre bir takım ithalatçılar, iPhone'ları tezgah altına indirerek stokçulukla kâr elde etmeyi planlıyor.