Erdoğan'dan İki Ülkenin NATO'ya Girşiyle İlgili Açıklama

Son birkaç gündür Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmek için başvuruda bulunacağı haberlerdi gündemde. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülkenin NATO'ya girişiyle ilgili görüşlerini belli eden açıklama geldi.

Geçtiğimiz gün, Finlandiya’dan ortalığı karıştıracak bir açıklama gelmişti. Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tüm karşı çıkmalarına rağmen Finlandinya, NATO’ya başvuracaklarını söylemişti.

Rusya’nın komşusu Finlandiya’dan gelen haberin hemen ardından da İsveç’ten benzer bir hamle gelmiş ve NATO’ya giriş için başvuruda bulunacaklarını açıklamışlardı. Bu durumda iki ülkenin üyeliği için NATO üyesi ülkelerin çoğunluğundan ‘evet’ oyu gelirse Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamada bulundu

Birkaç gündür gündemi meşgul eden iki ülkenin NATO üyeliği ile ilgili bugün yaptığı basın toplantısında açıklama yaptı. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in Türkiye’ye gelip, ikna çalışmalarına başlamasının ‘boşuna bir çaba’ olduğunu söyledi.

İki ülkenin de NATO’ya girişi için ‘Evet’ oyu vermeyeceğini belirten Erdoğan, konuya olumlu bakmadıklarını belirtti. Oy hakkının olumlu olmayacağını kesin bir şekilde belirten Erdoğan, bu durumun sebebini iki ülkenin terör örgütlerine karşı tavırlarının kesin olmaması olarak açıkladı.