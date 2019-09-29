Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi Savaş Uçağımızı Yapacağız

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen Milli savaş gemimiz TCG Kınalıada bugün düzenlenen bir tören ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli savaş uçaklarımızı yakında üreteceğimizi belirtti.

Bugün düzenlenen bir tören ile MİLGEM Projesi kapsamında üretilen dördüncü ve son Ada sınıfı Milli savaş gemimiz TCG Kınalıada (F-514) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Düzenlenen bu teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katıldı. Türkiye’nin son dönemde savunma sanayisi alanında kat ettiği mesafeyi dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmenin istiklalimize ve istikbalimize daha güvenli bakmamızı sapladığını belirtti.

“Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz”

Son dönemde dünyada ve Akdeniz’de yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, artık her alanda olduğu gibi denizlerde de daha güçlü olmamız gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkânları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız” açıklamasında bulundu.

Kınalıada'nın tüm üretim faaliyetlerinin İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, "Bu süreçte ihtiyaç duyulan tasarım, araştırma, geliştirme, tedarik ve hizmet alım işleri, Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi. Gemimizin platform sistemleri ve dizayn sistemleri, STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş ve yönetim sistemi ise HAVELSAN tarafından sağlandı. Bu firmalarımızın altında 50'yi aşkın yerli firma, alt yüklenici olarak görev yaptı." diye konuştu.

Erdoğan: Kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli gemilerimizin üretiminin yanı sıra son zamanlarda yaşanan F-35 krizinin Türkiye’nin kararlılığını arttırdığını ve Milli savaş uçaklarımızı da üreteceğimizi duyurdu. Erdoğan yaptığı konuşmasında ''F-35 konusunda yaşananlar bizim kararlılığımızı artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa etmişsek, nasıl Atak helikopterlerini, İHA'larımızı, SİHA'larımızı uçurmuşsak kendi savaş uçağımızı da yapacağız'' dedi.