Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında kredi çekmek isteyen vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların özel bankaları değil kamu bankalarını tercih etmesi gerektiğini savunan Erdoğan, bunun nedenlerini de anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz akşam NTV'de gerçekleştirilen bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı açıklamalarda hemen her konuya değinen Erdoğan, vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan, kredi çekmek isteyen vatandaşların özel bankaları değil, kamu bankalarını tercih etmesi gerektiğini söyledi. Peki neden?

Türkiye'de bir süredir, yeni bir ekonomik model test ediliyor. Bu model kapsamında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizlerini neredeyse her ay düşürüyor. Ancak bu faiz indirimlerinin kredi veren kuruluşlara da yansıması gerekiyor ki böyle bir şey henüz gerçekleşmedi. Öyle ki özellikle de özel bankalar, vatandaşa çok yüksek faiz oranlarıyla kredi veriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tam da bu nedenden ötürü kamu bankalarından kredi kullanılması gerektiğini söylüyor.

"Böyle bir sömürü çarkı içerisine girmeyin"

"Bu makas özellikle de özel bankaların bu konuda hala sömürü çarkını devam ettirme gayretinin olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarıma sesleniyorum; diyorum ki kamu bankalarına gidin. Böyle bir sömürü çarkı içerisine girmeyin." şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sermayelerle kurulan bankalara sert çıktı. An itibarıyla kamu bankaları ile özel bankalara ait internet sitesinin kredi kullanım araçlarını kullanarak sorgulama yaparsanız, aynı tutardaki ve aynı vadeye sahip kredilerde cepten çıkacak toplam paralar arasında binlerce lira fark olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

"Kamu bankaları bu konuda hassas. Vatandaşını kesinlikle yüksek faizle sömürme gibi bir gayretin içerisine giremez.Bundan rahatsız olacak özel sektör bankaları biliyorum ama bunu söylemeye mecburum. Bu ülkede tüketim ekonomisine destek vereceksek, sömürü yoluyla değil vatandaş temin ettiği kredisini gelsin sizinle kullansın. Uygun yeri veren kamu bankasına gidecek. Konut, araç kredisini buradan temin edecek. Faizden medet umulmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, faizle ilgili görüşünü de bir kez daha dile getirmiş oldu.