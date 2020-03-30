Cumhurbaşkanı Halka Seslendi: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve 4,5 saat süren kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yaptı ve milli dayanışma kampanyası 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem'i duyurdu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele, dünyanın dört yanında olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Konuyla ilgili olarak kabine üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmasında ülkemizin mücadeledeki durumunu anlatan Erdoğan, yapılan hazırlıkları da açıkladı. Yapılmış ve yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler veren Cumhurbaşkanı, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı milli dayanışma kampanyasını duyurdu.

“Türkiye’nin sağlık altyapısını daha da sağlamlaştıracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında “Sağlık altyapımız, gerek personel, gerek ilaç ve malzeme, gerekse yoğun bakım yatağı açısından, hamdolsun diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır. Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirici kimi ilaçlara kadar hemen her ihtiyacımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Şu ana kadar hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık" dedi ve Türkiye'nin sağlık altyapısında zaten güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefledikleri belirtti.

Cumhurbaşkanı, Milli Dayanışma Kampanyası’nı duyurdu ve 7 aylık maaşını bağışladı:

Alınacak tedbirlerde devletin öncülük etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, milli dayanışma kampanyası başlattıklarını ifade etti ve şu açıklamaları yaptı:

"'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiyeyle geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.”

Milletvekillerinden iş insanlarına kadar birçok kişiyi kampanyaya davet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sürecin birlikte dayanışma içinde atlatılacağı sinyallerini verdi. Siz de kampanyaya destek olmak isterseniz, yukarıdaki görselde yer alan IBAN numaralarını ve SMS hattını kullanabilirsiniz.