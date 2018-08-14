  • Erdoğan'ın Açıklamaları Sonrası Vestel Hisseleri Adeta Uçtu

Cumhurbaşkanı'nın 'Bizim Venüs'ümüz Var' Açıklaması Sonrası Vestel Hisseleri Adeta Uçtu

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Bugün itibarı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesi iPhone boykotuna davet ettiği konuşma sonrasında Vestel hisseleri tavan yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün  'İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu' kapsamında yaptığı, "Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var, Venüs var, Vestel var." açıklaması sonrasında Vestel hisseleri tavan yaptı.
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Bloomberg'in haberine göre, Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sert bir yükseliş seyrine geçen Vestel Elektronik hisseleri, gün içerisindeki değerini 8.94 TL seviyelerine kadar çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce %2.6 yükselişle 8.57 liradan işlem gören Vestel Elektronik hisseleri, açıklama sonrasında %7 primle 8.94 TL'ye kadar yükseldi. Elektronik eşya satın alımlarında yerli ürünlere ağırlık verilmesi yönündeki açıklama böylece Vestel'e yaramış oldu.

Kaynak : https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2147860-vestel-hisseleri-erdogan-ile-guclu-yukseldi
Etiketler: vestel venus, recep tayyip erdoğan
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