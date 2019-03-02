Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerli ve milli savunma sistemleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamalara göre yerli ve milli uçağımız 2023'te hangardan çıkacak, 2026'da ise göklerde olacak.

Uzun bir süredir devam etmekte olan ve son yıllarda ciddi gelişmelere şahit olduğumuz milli uçak hakkında yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada milli uçağımızın 2023’te hangardan çıkacağını açıkladı.

Osmanlı’nın geliştirdiği tüfekler, toplar ve savaş gemileriyle dünyaya hükmettiğini ve pek çok savaşta karşı tarafa üstünlük kurduğunu belirten Oktay, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda bile Türkiye’nin askeri teçhizat üreterek kendi kendine yetmeyi başardığını belirtti.

Cumhuriyet dönemi boyunca da yerli savunma sanayii için çalışmalar olduğunu, ancak atılan adımların akamete uğradığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kendi uçak fabrikasını kurarak üretim yapan Nuri Demirağ ile milli savunma sanayisinin ilk özel sektör temsilcisi olan Nuri Kiligil’in mühimmat ve silah girişimi için ilk adımları atan kişiler olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye’nin en basit teçhizatı bile üretemeyen günlerden yüzde yüz beşinci nesil yerli uçak üretmeye başladığını söyleyen Oktay’ın açıklamaları şu şekilde:

"Savunma sanayinde yerlilik oranımızı yüzde 15'lerden yüzde 65'lere kadar çıkardık. Yüzde 65'lere nasıl geldik, sizler çok iyi biliyorsunuz. ATAK helikopterinden edindiğimiz tecrübeyi bir adım öteye taşıyarak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ile yeni bir sayfa açtık. Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve üretilen yerli helikopterimiz GÖKBEY test uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiş, gururumuz olmuştu. Geçtiğimiz aylarda TEI'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği PD-170 motoruyla insansız hava araçlarımızdan ANKA'nın uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Yakaladığımız bu ivmeyle yerli üretim ve tasarım imkanlarımızı hızla artırarak, Türkiye için çok önemli bir proje olan Milli Muharip Uçak ve ilk milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A gibi nice projeleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yerli ve milli üretimde yüzde 65'leri yeterli görmüyoruz."

Konuşmasının devamında TUSAŞ’ın bu alandaki başarısına da değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya üzerindeki herhangi bir bölgeden yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesini sağlayan GÖKTÜRK 1 ve GÖKTÜRK 2’nin Türkiye için büyük avantaj sağladığını belirtirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine verilecek milli helikopterler ve uçakla ilgili de şunları söyledi:

“Ülkemizin bütünlüğüne kasteden PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede güvenlik güçlerimizin kullandığı ATAK helikopteri ve İnsansız Hava Aracı Sistemi ANKA gibi iftihar vesilesi ürünlerimiz var. Milli Muharip Uçak Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz; ABD, Rusya ve Çin'den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacaktır. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de envantere alıyoruz."