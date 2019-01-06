Cumhurbaşkanlığı'ndan New York Times'ın Haberine Yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, ABD'nin The New York Times gazetesinde çıkan göç haberindeki verilerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden bir açıklama yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, New York Times’ın (NYT) Türk medyasında ve sosyal medyada oldukça ses getiren göç haberindeki verilerin doğru olmadığını ifade eden bir açıklama yayınladı.

NYT haberinde, Türkiye’den yurt dışına göçün büyük sayılara ulaştığı ve göçün ana sebebinin otoriterleşme ve kayırmacılık olduğunu yazmıştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bu habere yanıt olarak şöyle bir yazı yayınladı:

“The New York Times gazetesi internet sitesinde 2 Ocak 2019 tarihinde Carlotta Gall tarafından kaleme alınan, kimi yabancı ve yerli basın organlarında haberi yapılan yazıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri referans gösterilerek, "2017 yılında Türkiye'den göç eden Türk sayısının çeyrek milyonun üzerinde" olduğu iddia edilmiştir.

Ancak kamuoyuna açık olan TÜİK verilerine bakıldığında 2017 yılında Türkiye'den göç eden vatandaşlarımızın sayısının yazıda iddia edildiği üzere çeyrek milyonun üzerinde değil, aksine 113 bin 326 kişi olduğu görülmektedir.

Bu sayı iddia edilenin yarısından daha azdır. Bununla birlikte Türkiye'ye yurt dışından göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 101 bin 772 kişidir ve yurt dışına verilen net göç sayısı 11 bin 554 kişidir.

The New York Times makalesinde bahsedilen çeyrek milyon ifadesi, yurtdışına göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısını değil, yurtdışına göç eden vatandaşlar ve yabancı uyrukluların toplamını ifade etmektedir. Türkiye'ye geri göç eden vatandaşları ve yabancı uyrukluları içermemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesinde yer alan verilere ulaşılabilir.

The New York Times'un bu maddi hatayı ivedilikle düzelteceğini ve benzeri yayımlar yapan kuruluşların, doğru veriler üzerinden, objektif ve daha özenli habercilik yapacağını ümit ediyoruz.”

TÜİK’in 5 Eylül 2018 tarihinde yayınladığı göç haberinde, Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %20,4 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; %7,5 ile Azerbaycan, %6,7 ile Suriye, %4,6 ile Afganistan ve %4,5 ile Çin takip etti ifadeleri kullanıldı.

TÜİK’in 5 Eylül 2018 tarihili göç haberine bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.