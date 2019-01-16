Cumhuriyet Altını Ödüllü Siber Yıldız 2019 Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve USOM işbirliği ile düzenlenecek olan yarışma şubat ayında başlıyor.

Ülkemizde siber güvenlik alanında yetenekli isimleri keşfetmek, güvenlik açıklarının kapatılması konusunda kalifiye elemanlar bulabilmek ve ilgi çekici projeler geliştirmek amacıyla düzenlenen Siber Yıldız yarışmasının bu yılki tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz yıl SaltBae adıyla yarışmaya katılan yarışmacının büyük ödülü kazandığı Siber Yıldız, bu yıl 1 Şubat'ta düzenlenecek ve dereceye girenlere Cumhuriyet Altını hediye edilecek.

Yarışmaya katılmayı planlayan adaylar, yarışmaya özel açılan web sitesi aracılığı ile ön kayıt yaptırdıktan sonra açık olan test sorularını çözebilecekler. Yarışma başladıktan sonra sorular tüm yarışmacılara açılacak ve yeni sorular eklenmeye devam edilecek.

1 Şubat tarihinde, tam gün sürecek olan yarışmada ilk 15 sırayı alanlardan birinci olan yarışmacıya 10, ikinciye 5 ve üçüncüye 3 adet Cumhuriyet Altını hediye edilecek. Ayrıca ilk 100'e giren tüm yarışmacılar Siber Talimhane uygulamasına giriş yapmaya hak kazanacaklar.