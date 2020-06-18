Curiosity, Mars'tan Dünya'nın Fotoğrafını Çekti

Nasa’nın Mars’da gözlem yapan keşif aracı Curiosity, Dünya ve Venüs’ü aynı karede birleştiren muhteşem bir fotoğraf yakalamayı başardı. Yakalanan fotoğrafta, yaşadığımız tüm hayatın sadece bir noktada yaşandığını görüyoruz. Bu fotoğrafta hepimiz varız.

NASA’nın Mars gezgini Curiosity, insanlık için çok anlamlı bir fotoğraf kaydetmeyi başardı. Kızıl Gezegen’in gözünden Dünya’nın nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Curiosity’nin çektiği fotoğraf tam da bu amaca hizmet ediyor. Ünlü keşif aracı, Dünya ve pek çok açıdan ikizi kabul edilen Venüs’ü tek bir karede bir araya getirdi.

Bizim tarih sistemimizle 5 Haziran 2020’de çekilen bu görüntü, Curiosity görevinin 2.784’üncü solunda çekildi. Sol, Mars’taki bir güne denk gelir. Dünya’ kendi etrafındaki turunu 24 saatte tamamlarken, Mars ise bu turu 24 saat 39 dakika, 35 saniyede tamamlar. Bu oluşan zamana da 1 sol denir.

Curiosity’nin çektiği panoramik fotoğrafta, üst tarafta bizim ve bildiğimiz tüm yaşamın yer aldığı Dünya gezegenini görüyoruz. Fotoğrafın altında ise bir zamanlar Dünya gibi hayat barındırdığı düşünülen, ancak aşırı küresel ısınma sonucunda Güneş Sistemi’nin en sıcak gezegeni olan Venüs yer alıyor.

Mars’taki hava şartları sayesinde bu görüntü yakalandı

Paylaşılan görüntüyle ilgili açıklama yapan Curiosity misyonundaki yetkili, “Her iki gezegen de hava ve tozun birleşimi sayesinde bir iğne ucu gibi görünüyorlar. Normalde her ikisi de parlak yıldız görünümündedir” şeklinde açıklama yaptı.

Mars’ın güney yarım küresinde yer alan Gale adlı büyük bir kraterde gözlemlerini sürdüren Curiosity keşif aracı, uzun yıllardan beri Güneş Sistemi’nin en çok merak edilen gezegeni Mars’ı araştırmaya devam ediyor. Güneş etrafındaki bir turunu 687 günde tamamlayan Mars, insanlığın bir sonraki yuvası olabilir. Elon Musk başta olmak üzere pek çok girişimci ve bilim insanı, bunun en kısa sürede gerçekleşebilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor.