Curtiss Zeus Elektrikli Motosikletlere İki Yeni Versiyon Ekl

Curtiss firmasının Zeus adlı elektrikli motorları daha piyasaya çıkmadı ama şimdiden daha gelişmiş iki varyanta kavuştu.

Kişiselleştirilmiş V-twin motosiklet üreticisi Confederate Motors, 2017 yılında artık sadece elektrikli motorlara yöneleceklerini açıklamıştı. Bu yılın mart ayında da Zeus adlı projelerinin ilk prototipini tanımıştık.

Her ne kadar şirket 2020 yılına kadar piyasaya bir araç sürmeyecekse de bu onları bir şeyleri yenilemekten alıkoymuyor. Zeus modeline şimdi iki yeni varyant eklendi. Cafe ve Bobber adlı bu konfigürasyonlşar daha gelişmiş modeller.

Milano'daki EICMA motosiklet etkinliği, kapılarını irili ufaklı pek çok üreticiye açtı. Bu üreticilerden birisi olan Curtiss, tanıttığı aracıyla fuara hızlı bir başlangıç yaptı.

Yeni araçların menzili 450 km olacak ve 140 kW motora sahip olan araç, 0-100 km'ye sadece 2.1 saniyede ulaşacak.

Araca yapılan yenilemeleri ve yeni konfigürasyonları anlayan Tasarım Yöneticisi Jordan Cornille, yaptığı açıklama ile teknolojinin hızına değindi. Yeni teknolojilerin yanında kendi motorlarının eskidiğini ve kaba kaldığını kabul eden Cornille, yeni bir motor tasarladıklarını söyledi.

2020 yılında yollara çıkacak olan Zeus'un özellikleri hala gizliliğini koruyor. 2020 yılında motosiklet hayranlarını, büyük üreticilerin elektrikli motosiklet savaşları bekliyor.