Klasik Otomobile 150 bin TL Harcayarak Hayata Döndüren Adam

Tokat'ta yaşayan Davut Araz, Antalya'da bulduğu 1975 model bir klasik aracın çürümesine gönlü razı gelmediği için satın aldı, 150 bin TL harcayarak bakım yaptı, yeniledi ve orijinalinden bile güzel hale getirdi.

Tutku ve inanç, bir işi başarıyla tamamlamak için en önemli etkenlerdir. Bunun en büyük örneğini Tokat’ta işletmecilik yapan 28 yaşında Davut Araz gösterdi. Gerçek bir otomobil tutkunu olan Araz, Antalya’da bulunduğu sırada çürümeye yüz tutmuş bir Buick Regal model klasik otomobil gördü. Aracın sahibine ulaşan Araz, çürümekte olan aracı satın alıp çekici ile Tokat’a getirdi. Aracı ilk günkü haline getirmek için üç yıl ve topram 150 bin TL harcayan Araz, sonucunda ise bir şahesere ulaşmış oldu.

Bu muhteşem ‘hayata dönüş’ hikayesi hakkında Davut Araz ise şunları söyledi; ‘’İçim elvermedi. İzlediğim televizyon programlarından esinlenerek orada satın aldım. Antalya'da gördüğümde araç yürümez haldeydi. Çekici ile Tokat'a getirdik. Sanayide arkadaşımın küçük bir atölyesi vardı. Aracı gören arkadaşlarım 'Nereden aldın bu hurdayı' dedi ama azimliydim. İnternetten orijinal parçalarını temin edebilmek için araştırmalar yaptım. Profesyonel arkadaşlardan ve sanayide sevdiğim, güvendiğim ustalardan da yardım aldım. Yavaş yavaş parçalarını topladım.

Yeri geldi sabredemediğim anlar da oldu. Ama insan bir şey oluşturmak istediği zaman bitiyor. Arkadaşlarım şaşırdılar. Bıkacağımı ya da başaramayacağımı düşünüyorlardı ama bitirdim. Onlar da sonunda gelip tebrik etti. Araç hurda bir haldeydi, yürümüyordu, çekme belgeliydi. O zaman 24 bin gibi bir fiyata almıştım. Aracın bana yaklaşık maliyeti 150 bin lira gibi bir rakamı buldu. Şu anda 3 yıllık bir özlem var. Hevesimi almam gerekiyor. Benim gibi bu işlere düşkün, kıymetini bilecek bir arkadaş olursa da hevesimi aldıktan sonra satabilirim. Araç ABD'de çok yaygın kullanılıyor ama Türkiye'de çok yaygın değil. 1975 yılının teknolojisine göre bir hayli ilerde bir araç.’’