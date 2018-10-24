3 Büyük Steam İndiriminin Tarihi Belli Oldu

Oyun dünyasının gözü kulağı her dönemde büyük Steam indirimlerinde oluyor. Cadılar Bayramı indirimleri için gün sayarken, yıl sonuna dek gelecek devasa indirimlerin de tarihi ortaya çıktı.

Steam indirimlerinin tarihini güvenilir kaynaklarıyla önceden öğrenmesiyle bilinen Kotaku, bir kez daha bombayı patlattı. Steam oyunlarına para saklamak isteyenler için tarihleri paylaşıyoruz.

Büyük Steam İndirimleri

Cadılar Bayramı İndirimi - 29 Ekim 2018 (4 Gün)

Sonbahar İndirimleri - 20 Kasım 2018 (6 Gün)

Kış İndirimleri - 21 Aralık 2018 (14 Gün)

Eğer sabırlı biriyseniz, tam 14 gün sürecek olan Kış İndirimleri'ne kadar biraz para tutmaya bakın deriz. Steam'in son dönemde yeniden bünyesine kattığı flaş indirimleri de hesaba katarsak çılgın bir Aralık ayı bizleri bekliyor.