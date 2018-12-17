Steam Kış İndirimleri'nin Tarihi Belli Oldu

Oyuncuların hem en güzel hem de en korkulu rüyası olan Steam indirimlerine sadece 3 gün uzaklıktayız.

Geçtiğimiz ay içerisinde sizlere duyurduğumuz Steam Kış İndirimleri'nin tarihini 20 Aralık 2018 olarak sizlere aktarmıştık. Steam cephesinden gelen son habere göre indirimin tarihinin 20 Aralık olduğu resmen teyit edildi.

Yılın belli dönemlerinde çılgın indirimlerle oyuncuların cüzdanına kasteden Steam, 2018'in son büyük indirimine hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda SteamDB tarafından sızdırılan tarih, yine SteamDB tarafından resmen onaylandı.

Henüz indirimlerin ne zaman biteceği belli değil ancak büyük bir sürpriz olmazsa bu kez de 2 haftalık bir indirim süreci olmasını bekliyoruz. Büyük bir ihtimalle indirimler 20 Aralık'ta başlayacak ve 3 Ocak 2019'da son bulacak. İndirimler başladığında bizleri takip etmeye devam edin, en uygun fiyata alabileceğiniz en bomba oyunları sizler için derlemeye çalışacağız.