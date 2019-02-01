Son dönemde özellikle Arrow ile büyük bir atılım yapan CW Network, yeni sezonun dizilerini açıkladı.

2006-2007 televizyon sezonunda yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir ivme yakalayan CW Network, yeni sezonda da önemli yapımlarla karşımıza çıkacak. Paramount ve Warner Bros ortaklığında kurulan kanal, hem yeni yapımlarla hem de The Flash ve Arrow gibi ünlü serileriyle yakaladığı ivmeyi koruyacak.

2019-20 Sezonunda Yayınlanacak Diziler

Charmed

Legacies

Black Lightning

Dynasty

Riverdale

Arrow

DC’s Legends of Tomorrow

The Flash

Supergirl

Supernatural

Yeni sezonla ilgili heyecanını paylaşan CW Network'ün Başkanı Mark Pedowitz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"CW klasiği dizilerimizin yeni sezon anlaşmalarının erkenden yapılması bize çok iyi bir güç verdi. 2019-20 sezonunda yayınlanacak olan dizilerimiz sadece bir başlangıç. Bu yapımlar bizim çok platformlu stratejimiz için büyük önem arz ediyor. Mayıs ayından itibaren planladığımız yeni gösterilerle ivmeyi yakalayacağız."