CW'nin Popüler DC Dizisi Arrow İçin Final Kararı Alındı

DC evreninin en popüler kahramanlarından olan Arrow'un CW yapımı dizisi 8'inci sezonuyla final yapma kararı aldı. Oyuncular ve izleyiciler haberin ardından sosyal medyada etkileşime geçtiler.

CW'nin en popüler dizilerinden biri olan DC yapımı Arrow, 8'inci sezonuyla birlikte ekranlara veda edecek. 2012'den beri yayında olan süper kahraman dizisi, son sezonlarda izleyicilerden olumsuz yorumlar almaya başlamıştı.

Dizinin başrol oyuncusu Stephen Amell başta olmak üzere projede yer alan hemen hemen tüm oyuncular bu karar tepki göstermek için Twitter hesaplarını kullandılar. Dizide Oliver Queen'i canlandıran Stephen Amell'in paylaştığı gönderiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"Oliver Queen'i canlandırmak hayatımın en büyük profesyonel deneyimiydi. Fakat sonsuza dek kanunsuz olamazsın. Arrow, bu sonbaharda 10 bölümden oluşacak final sezonuyla ekranlarda olacak. Söyleyecek çok şey var ancak şimdilik sadece teşekkür etmek istiyorum."

Dizinin ilk sezonunda önemli bir rolü olmayan ancak sonrasında çok önemli bir konuma gelen John Diggle'a hayat veren David Ramsey de bu karara sessiz kalmadı.

"Ne harika bir yolculuktu ama! Arrow'un hayranları, bir oyuncunun isteyebileceği en iyi kitleydi. John Diggle'a ve Spartan'a hayat vermeme yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Sizi nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum. Zirvede bırakalım, olur mu?

Kadroya sonradan katılan ancak izleyiciler tarafından sevilen Wild Dog karakterine hayat veren Rick Gonzalez de Twitter hesabından konuyla ilgili yorum yaptı.

"Wild Dog'u hayata geçirme şansına sahip olduğum için minnettarım. Tüm yazarlara ve yapımcılara teşekkürler. Kalan 10 bölümde size muazzam bir sezon sunmak görevimizdir."

Oyuncuların ardından, dizinin birçok bölümünü yönetmiş olan Antonio Negret de Arrow'a olan sevgisini Twitter'dan duyurdu.

"Arrow yönettiğim en iyi dizilerden biriydi. Dizinin 3, 4, 5 ve 6'ncı sezonlarını yönetmek benim için onurdu. Stephen Amell başta olmak üzere tüm oyuncu ekibini ve izleyicileri özleyeceğim."

Haberin şoku henüz atlatılamamış olsa da herkes CW'nin diğer süper kahraman dizilerinin nasıl ilerleyeceğini merak etmeye başladı. Bildiğiniz üzere The Flash ve Supergirl gibi birçok diziyle aynı evrende olan Arrow, bahsi geçen dizilerle sık sık ortak bölümler çekiyordu. Diğer dizilerin nasıl etkileneceğini hep birlikte göreceğiz.

ET Canada'nın Stephen Amell ile yaptığı Arrow sohbetinin videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Arrow, son sezonuyla önümüzdeki sonbaharda ekranlarda olacak. Yayın tarihi kesinleştiğinde haberdar olmak için takipte kalın.