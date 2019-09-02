Cyberpunk 2077'deki Üçüncü Şahıs Bakış Açısı Kaldırıldı

CD Projekt RED, yeni oyunu Cyberpunk 2077’de birinci şahıs bakış açısına kafayı takmış durumda. Gelen yeni haberlere göre CD Projekt RED, oyundaki tüm üçüncü şahıs bakış açısına sahip anları oyundan kaldırdı ve yerine birinci şahıs bakış açısına sahip anları ekledi.

Cyberpunk 2077 duyurulduğu tarihten bu yana belki de en çok beklenen oyunlar listesinde zirveye oturabilecek bir oyun. Gerek grafikleri gerek oynanışı olsun birçok oyuncuyu beklentiye sokan oyundan yeni bir haber daha geldi. Witcher serisini tamamen üçüncü şahıs bakış açısıyla yapan geliştirici ekip, Cyberpunk 2077’de üçüncü şahıs bakış açısını hiçbir yerde bulundurmayacak.

CD Projekt RED, daha önce Cyberpunk 2077’de birinci şahıs bakış açısına çok önem verdiklerini açıklamıştı. Şirketin topluluk lideri Marcin Momot, stüdyonun seçimini ve birinci şahıs bakış açısının önemini “Oyuncuları oyunun içine tam olarak daldırmak aşırı derecede önemli” sözleriyle tekrarlamıştı.

Cyberpunk 2077’nin Twitter hesabı ile yaşanan bir diyalogda, ara sahnelerin tamamen birinci şahıs bakış açısına sahip olduğu söyleniyor. Kullanıcı “Peki yetişkin içerikli sahneler?” sorusunu sorduğunda, Cyberpunk 2077 hesabının verdiği cevap “Aynı şekilde” oldu.

Şirket, görüldüğü üzere gerçekten de Cyberpunk 2077’de birinci şahıs bakış açısına aşırı derecede önem veriyor. Bunun sebebinin de oyuncuyu oyunun içine daldırmanın önemliliği olarak açıklıyor. Witcher serisinde tamamen üçüncü şahıs bakış açısını kullanan geliştirici ekibin bu oyunda yalnızca birinci şahıs bakış açısına odaklı kalması, işleri biraz zorlaştırabilir gibi gözükse de CD Projekt RED’in bu konuda zorlandığını söylemek güç.