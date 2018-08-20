Cyberpunk 2077, Gamescom'un Açılışını Trolledi

CD Projeckt Red'in RPG oyunu Cyberpunk 2077, Gamescom 2018'in açılışında Twitter'dan bir gönderi paylaştı.

Gizemli RPG oyunu Cyberpunk 2077, Twitter sayfasından yeni güncelleme adı altında şaka yaptı. The Witcher'ın geliştiricisi CD RED Projekt tarafından yıllardır geliştirme aşamasında olan Cyberpunk’ın Twitter hesabında Gamescom Version 2.18 güncellemesi 21 Ağustos günü geleceği ile ilgili bir Tweet yer aldı

Gamescom’un ilk gününde ufak bir şaka yapmak isteyen Cyberpunk 2077, resmi Twitter hesabından bazı haberler yayınlamaya başladı. Haberlerde Cyberpunk 2077’ye ilişkin yeni bir güncelleme yüklendiği açıklandı. Henüz çıkış yapmayan bir oyuna güncelleme olması da işin şaka olan kısmıydı. Bu olayın yanı sıra oyunun genel havasına ilişkin oyun yazarı Stanislaw Sweiecicki de bazı açıklamalarda bulundu. Sweiecicki, oyunda gece-gündüz döngüsünün olacağını içeren iddiaları doğruladı.

Oyun yazarı Sweicecicki’nin ardından Cyberpunk 2077'nin yaratıcısı Mike Pondsmith de oyunla ilgili bazı deneyimlerini paylaştı. Pondsmith, “Ripperdoc gibi yerlere giderken E3’te olduğundan daha fazla dolaşmanız gerekiyor. Geçtiğiniz tüm mahalle ve alanlarda insanların dedikodularını dinleyebiliyorsunuz. Birinci şahıs oynadığınız için adeta kendinizi oyunun içinde buluyorsunuz. Gerçekten güçlü bir deneyim” dedi. Cyberpunk 2077, PC ve konsollar için geliştirilmeye devam ediyor.