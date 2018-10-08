Cyberpunk 2077 İçin Türkçe Dil Desteği Müjdesi Geldi

Geçtiğimiz günlerde Bilkom'un silinen tweetine göre Cyberpunk 2077'nin önümüzdeki sene gelme ihtimalinin bulunduğundan bahsetmiştik. Bu sefer vereceğimiz haber ise özellikle Türkiye oyuncularını biraz daha mutlu edecek bir haber.

Cyberpunk 2077, 2012 yılının başlarında CD Projekt Red tarafından ilan edilen first-person bir role-playing oyunu. Yapımcı 2012 yılından bu yana, yani yaklaşık 6 yıldır bu oyun üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz Gamescom etkinliğinde yapım şirketi bir ön izleme sunarak, bize bu oyunla ilgili heyecanlı ipuçları ve detaylar vermişti. Şirketin diğer popüler oyunlarının başında ise yakından tanımanız muhtemel olan The Witcher serisi var.

Bu sefer yine Bilkom'un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı müjdeli bir haber vereceğiz; uzun süredir sonulan, ancak Bilkom'un sessiz kaldığı "Türkçe dil desteği" konusu. Bilkom bu konuya Twitter üzerinden yanıt verdi ve oyunun Türkçe dil desteğine sahip olacağını belirtti. Yavaş yavaş yapımcıların Türkçe'ye destek verdiğini görmek güzel.

Oyun hakkında tekrar genel bir bilgi vermemiz gerekirse Cyberpunk 2077; oyuncuların karakterlerini oyun stiline uygun bir şekilde özelleştirebilme imkanına sahip olduğu, açık dünya bir RPG oyunu. Silah aktiviteleri, keşif, oyuncu seçimi ve bilgisayar korsanlığı gibi aktiviteler ile birlikte çeşitli şekillerde tamamlanan görevler oyun boyunca yoğun bir şekilde oyuncularla birlikte olacak. CD Projekt Red'in diğer oyunları haliyle hepimizin beklentiyi yüksek tutmasını sağlıyor. Bu arada Witcher oyunlarında olduğu gibi, bu oyunda da seçimlerinize bağlı hikaye ilerlemesi olduğunu ekleyelim.

Oyunun net olarak ne zaman ortaya çıkacağını halen resmi olarak bilmesek dahi artık kimse daha fazla beklemek istemiyor. Bu oyunla birlikte yapımcıların artık önem verdiği Türkiye oyun piyasasına yeni örneklerin katılıyor olması da mutluluk verici. İlerleyen dönemlerde bu yapımcıların arasına yenilerinin katılmasını da bekliyoruz.