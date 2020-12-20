Cyberpunk 2077'de Kayıt Dosyası Kalıcı Hasar Görebiliyor

Sorunlu bir çıkış yapan Cyberpunk 2077'de keşfedilen bir başka hata, oyuncuların kayıt dosyalarının kalıcı olarak hasar görmesine neden olabiliyor. Bu durum, kayıt dosyasının boyutu 8 MB'ı geçtiğinde gerçekleşiyor.

CD PROJEKT RED'in 7 yıldır yolu gözlenen dev projesi Cyberpunk 2077, 10 Aralık'taki çıkışını pek de iyi yapamadı. Oyundan soğutacak derecede önemli ve fazla hataya ev sahipliği yapan Cyberpunk 2077, oyun dünyasından ağır eleştiriler aldı. CD PROJEKT RED'se oyunu düzeltmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bugünse oyunu her şeye rağmen tamamen bitirmek ve tadını çıkarmak isteyenleri ilgilendiren bir haber geldi. Bir Reddit kullanıcısının platformda yaptığı paylaşıma göre kayıt dosyanızın boyutu 8 MB'ı aştığı anda kayıt, kalıcı olarak kullanılamaz hale geliyordu. Sorun hakkında önemli bir yerden de açıklama geldi.

Kayıt dosyası kalıcı bir şekilde hasar görüyor:

CD PROJEKT RED'in bünyesinde olan GOG.com, soruna dair bir açıklama yaptı. GOG'un yaptığı açıklama, kayıt dosyasının çöktüğü andan itibaren kurtarılamayacağını belirtiyordu. GOG, oyuncuları eski kayıt dosyalarıyla oynamaya devam etmeye çağırdı ve bazı önlemleri açıkladı.

Kayıt dosyasının 8 MB'a ulaşmasını önlemek için yapılması gereken şey, oyun içinde en az düzeyde eşyaya ve materyale sahip olmak. Bu sayede kayıt dosyanızın boyutu düşük kalacak ve çökmekten kurtulacak. Bu önlemlerle birlikte GOG, bir sonraki güncellemelerden birinde kayıt dosyası boyutundaki sınırın artırılabileceğini söyledi.

Cyberpunk 2077 kayıt dosyasının yeri:

Bu haberi gördükten sonra tüm emeğinizi kaybetmemek için kayıt dosyanızın boyutunu merak etmiş olabilirsiniz. Eğer kayıt dosyanızın boyutunu öğrenmek ve ona göre hareket etmek istiyorsanız, oyunu oynadığın platformda aşağıdaki konumlara ulaşarak kayıt dosyasına erişebilirsiniz: