Cyberpunk 2077’nin Çinli ve Japon Dev Şirketleri Açıklandı

Cyberpunk kurgularına aşina olanlar, bu evrenlerde şirketlerin ne kadar güçlü olduğunu da bilirler. Cyberpunk 2077’nin Çinli ve Japon şirketleri açıklanırken, bu şirketlerin hikayesi de belli oldu.

Daha önce Cyberpunk evrenlerden birinde geçen bir yapımla karşılaşmadıysanız, bu evrenlerde şirketlerin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ortalama bir Cyberpunk mega şirketi Amazon, Google ve irili ufaklı silah üreticilerinin toplamına denk güce sahiptir.

Merakla beklenen Cyberpunk 2077 oyununda yer alacak pek çok farklı organizasyon bulunuyor. Bunlar arasında elbette ki Çinli ve Japon kuruluşlar da yer alıyor. CD Projekt RED bu şirketlere dair detayları açıklarken, oyun hakkında da bilgiler vermiş oldu.

Japon mega şirket, Çinli silah firması…

“Kang-Tao akıllı-silah teknolojiler ve güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış genç bir Çinli firmadır. Cesur kararlar, yürekli strateji ve devlet desteğiyle silah endüstrisinin zirvesine ilerliyorlar.”

Resmi Twitter hesabından paylaşılan videolardan ilkinde Çinli silah üreticilerini görmüş olduk. Bu firma muhtemelen sık sık karşımıza çıkacak. Sonuçta oyunda silahlar önemli bir yer tutuacak gibi duruyor. İkinci Twitter gönderisinde ise Arasaka Corp. adlı Japon şirketini görüyoruz.

“Arasaka Corp. Japonya’dan bir aile şirketi. Şirket güvenliği, bankacılık, ve yasal hizmetler sağlamalarıyla biliniyorlar. 2077’nin en etkili megaşirketlerinden biri, silahları ve araçları, polisler ve güvenlik şirketleri tarafından en çok tercih edilenler arasında.”

Bunlara ek olarak karşımıza çıkan üçüncü bir organizasyon daha var, kendilerine Animals (Hayvanlar) adını veren agresif bir sokak çetesi. Pacifica’nın batısından gelen bu çete geleneksel siber donanımların yerine testesterona ve hayvanlardan elde edilen destekleri kullanıyor.

Daha önce de organizasyonlar tanıtılmıştı

Oyuncular daha önce de oyundaki bazı organizasyonlar hakkında bilgiler edinebilmişti. Kendine hizmet eden ve oldukça sorgulanabilecek bir iş yapma şekline sahip olan 6th Street Gang ve kırmızı noktalı işlerde çalışan kişileri koruduğunu söyleyen The Mox adlı organizasyonları tanımıştık.

Cyberpunk 2077 yi geliştiren CD PRojekt RED, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da koronavirüs pandemisine rağmen oyunun çıkış tarihinde bir değişiklik olmadığını açıklamıştı. Oyun Eylül’ün 17’sinde PS4, Xbox One ve bilgisayara çıkacak.