Cyberpunk 2077'de Çok Oyunculu Mod Olacağı Doğrulandı

Oyunseverlerin uzunca yıllardır beklediği Cyberpunk'la ilgili yeni bir açıklama, geliştirici şirketin oyun stüdyosu CD Projekt RED tarafından yapıldı. CD Projekt RED'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda oyunun çok oyunculu modunun olacağı doğrulanırken, şirketin bu mod için eleman arayışında olduğu belirtildi.

CD Projekt, 2012 yılının sonlarından beri "Cyberpunk 2077" isimli oyun için çalışmalarını sürdürüyor. Oyunseverler de yıllardır bu oyun için meraklı bekleyişlerini sürdürüyorlar. Pek çok kez dünyanın en büyük oyun organizasyonlarında yer alan Cyberpunk 2077, artık neredeyse çıkmak üzere.

2020 yılının nisan ayında piyasaya sürülecek Cyberpunk 2077'nin ön sipariş sistemi başlatılmış durumda. Oyun, Steam üzerinden 249 TL karşılığında ön sipariş verilebiliyor. Tam her şey sona ermiş derken CD Projekt RED, Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaparak Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu modunun da olacağını duyurdu. Yine de oyunu satın alan kişilerin çok oyunculu moda direkt olarak sahip olamayacaklarını söyleyebiliriz.

CD Project RED tarafından yapılan açıklamalara göre Cyberpunk 2077'de çok oyunculu mod olacak ancak şu an için bu modla ilgili hiçbir şey ortada yok. Üstelik CD Projekt RED henüz Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu modu için çalışacak eleman arayışında. İşte CD Projekt RED tarafından yapılan o paylaşım;

"Bugüne dek çok oyunculu modla ilgili söylediğimiz tek şey Ar-Ge'ydi. Ancak 2020 yılının nisan ayında başlatılacak tek oyunculu Cyberpunk 2077 yaklaştıkça, oyunun çok oyunculu modunu doğrulamak istiyoruz. Eğer sen de yeteneklerine güveniyorsan bize katıl."

Bu tweet'in ardından gelecekteki planlarını da açıklayan CD Projekt RED, şu açıklamayı yaptı;

"Şimdiki planımız Cyberpunk 2077'yi nisan ayı için hazır hale getirmek, tek oyunculu içerikleri sunmak ve ücretsiz DLC paketleri hazırlamak. Bunları bitirdikten sonraysa sizleri, çok oyunculu moda davet edeceğiz."

Bu açıklamaları yapan CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin çok oyunculu moduyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Dolayısıyla çok oyunculu modun nasıl olacağı ve oyunseverlere neler sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak yapılan açıklamalar doğrultusunda, zaten uzun yıllardır Cyberpunk 2077'yi bekleyen oyunseverlerin, uzunca bir süre daha çok oyunculu modu beklemek zorunda kalacaklarmış gibi görünüyor.