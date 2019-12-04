Cybertruck ve Elon Musk'lı Nintendo 64 Oyunu Modu

Tasarımı ile ilgili tartışma yaratan Cybertruck bu seferde 90’lardan bir oyuna girdi. Bir geliştirici, Cybertruck’ı 90’ların oyun konsolu olan Nintendo 64’ün bir oyununa ekledi. Cybertruck’la beraber Elon Musk da oyunun misafiri oldu.

Tesla Cybertruck, ilk defa sahneye çıkıp tanıtıldığı andan itibaren tartışmaların ve esprilerin kaynağı oldu. Aracın tasarımını birçok insan garip buldu. Hemen hemen hiçbir kıvrım olmayan tasarımla ilgili esprili paylaşımlar da gelmeye devam ediyor.

Cybertruck’la ilgili en ilginç çalışma ise geçtiğimiz günlerde geldi. Graslu00 isimli bir geliştirici, 90’lı yıllarda kullanılan Nintendo 64’te oynanabilen James Bond oyunu Golden Eye’a Cybertruck modu ekledi. Graslu00, Golden Eye’ın Cybertruck moduna Elon Musk'ı da ekledi.

Graslu00 isimli geliştirici, Cybertruck ve Elon Musk’ın bulunduğu Golden Eye modunun oynadığı bir videoyu da Youtube kanalına yükledi. Videodan görüldüğü kadarıyla Cybertruck, 90’lar oyunu olan Golden Eye'da gelecekten gelmiş gibi görünmüyor. Hatta tam olarak bu oyun için tasarlanmış gibi görünüyor.

Cybertruck’ın üretimine geçilmesine daha uzun bir süre var. Aracın henüz sadece ön siparişleri alınıyor. Tesla’dan yapılan açıklamalar Cybertruck’a ilgilinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ön siparişlerin ne kadarının gerçekten satılacağını şu anda bilemiyoruz. Ama Cybertruck’ın tasarımı ile ilgili paylaşımlar daha uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor. Bakalım Graslu00’ın Cybertruck’ı oyuna dahil etmesini aşan bir çalışma önümüzdeki günlerde gelecek mi?

Nintendo 64 emülatörü ile beraber oynanabilecek Cybertruck moduna buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca mod ile ilgili paylaşılan videoyu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.