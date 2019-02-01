Cydia, İsim Seçimiyle Sorgulatan Karanlık Modunu Tanıttı

Apple’ın jailbreak dosya düzenleme uygulaması Cydia, Turkey isimli bir karanlık mod edindi. Karanlık mod kullanıcılar tarafından beğenilse de isim konusu akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Apple, yakın bir zamanda iOS 13 için karanlık modunu tanıtacak gibi görünüyor. Bu haberin ardından boş durmayan LaughingQuoll isimli geliştirici, Cydia uygulaması için bir karanlık mod tasarladı.

Jailbreak’li iPhone’lar için tasarlanmış Cydia uygulaması, kullanıcılarına uygulamayı siyah tonlarında sunacak. Karanlık modu bulunan çoğu jailbreak uygulaması kişiselleştirme özelliğini de içinde barındırıyor olsa da Turkey yalnızca siyah olarak geliyor.

Kullanıcıların ilk izlenimleri fazlasıyla olumlu oldu. Simsiyah bir ekranda kaliteli bir görüntü sunduğu söylenen uygulama aynı zamanda iPhone X gibi OLED ekranlı telefonlarda da ciddi manada pil tasarrufu yapacak.

Uygulama arayüzü fazlasıyla beğenilmiş olsa da isim seçimi konusu kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Kelime anlamı olarak ‘hindi’ ya da ‘Türkiye’ anlamına gelen Turkey, bir uygulamanın karanlık modunun ismi olduğu için akıllarda bir belirsizlik de oluşmuş durumda. Arkasında kötü bir niyet olup olmadığı şu an için bilinmese de geliştiriciye uygulamanın isim seçimi Twitter üzerinde soruldu ancak cevap alınamadı.

Uygulama ismi seçilirken nasıl bir yol izlendiği konusunda fikirleriniz varsa yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.