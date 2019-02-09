Uzaya Çöp Boşaltacak Olan Kargo Gemisi Yola Çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çöp yüklenerek gönderilen Cygnus İsimli Kargo Gemisi, çöplerin yanması için Dünya atmosferine girdikten sonra boşaltma işlemini gerçekleştirecek.

Astronotların Dünya dışındaki evi olarak bilinen ISS(Uluslararası Uzay İstasyonu), çöplerini boşaltmak için bir yol buldu. Cygnus isimli bir kargo gemisi vasıtası ile çöplerini istasyondan çıkaracak astronotlar, atmosferin yakıcı etkisini de çöpleri yok etmek için kullanacak. Üstelik çöp görevinde kullanılmak için yaratılan kargo gemisinin tek görevi de bu değil.

Cygnus, gerekli yüklemeler yapıldıktan sonra, 8 Şubat tarihinde yani dün, uzayda yol almaya başladı. ISS'ten ayrılan geminin önemli bir görevi daha bulunuyor. Dünya'da tasarlanan CubeSat adı verilen, ağırlığı 100 gramdan az minik uydularla dolu olan gemi, yörüngeye girdiğinde bu uyduları yerleştirecek. Uydu yerleştirme işlemini tamamladıktan sonra da atmosfere girmek için yoluna devam edecek.

Uzaktan kontrol edilerek yönlendirilen uzay çöp gemisi, taşıdığı yaklaşık 2500 kg çöpü atmosfere boşaltacak. 25 Şubat tarihinde atmosfere girmesi planlanan Cygnus, görevini tamamladıktan sonra yeni görevler için tekrar uzay istasyonuna bağlanabilir.