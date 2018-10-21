Da Vinci'nin Yeteneği Göz Hastalığından mı Kaynaklanıyor?

Yeni bir araştırmaya göre usta ressam Da Vinci'nin çizimlerinde dışa dönük şaşılıktan kaynaklanan farklı bir perspektifin etkisi olabilir.

Londra Şehir Üniversitesi'nde görevli (City University of London) bir akademisyen olan görsel nörobilimci Christopher W Tyler, Leonardo Da Vinci'nin üzerinde çalıştığı tüm eserleri üzerinde uzun süreli incelemeler gerçekleştirdikten sonra, sanatçının eserlerinde bir göz hastalığı sebebiyle farklı bir perspektif olabileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili bir makale yayınlayan Tyler, Da Vinci'nin gözlerinde bulunan dışa şaşılık durumundan kaynaklı yanlış hizalama sebebiyle 2 boyutlu monoküler vizyona sahip olabileceğini iddia ediyor. Bu da sanatçının eserlerinde standart bir bakıştan farklı bir karakteristiğin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Tabii ki bu yalnızca bir inceleme sonucunda elde edilen bir tahmin, ancak sanat dünyasında bu şekilde anılan tek isim Da Vinci değil. Hollandalı ressam Rembrandt'ın da benzer şekilde şaşılık yaşadığı ve bu durumun da eserlerinde etkisinin olduğu düşünülüyor. Yine ünlü ressam Monet'te katarakt teşhisi konmuş bir ressamdı ve bu tür göz hastalıklarının ressamlarda sıklıkla gözlemlendiği biliniyor.