Dacia'nın bir süredir piyasaya bir pikap süreceği hakkında fısıltılar yayılmaktaydı. Markanın sene sonunda, Duster pikabı piyasaya süreceği ise Renault Romanya yöneticisi tarafından onaylandı.

Dacia, ikinci jenerasyon Duster'ın pikap modeli üzerine çalışmalar yürütüyordu. Otomobil üreticisi çalışmalarını tamamladı ve bu senenin sonuna doğru yeni aracını önce Avrupa olmak üzere piyasaya sürme kararı aldı. Renault'nun Romanya yöneticisi Hakim Boutehra'nın yaptığı açıklamaya göre, pikap daha çok ticari amaçlı kullanıma uygun hazırlandı.

Dacia, yeni Duster pikabı hayata getirebilmek için Romanyalı Romturingia şirketiyle iş birliği sağladı. Sene sonunda piyasaya sürülecek olan aracın teknik detayları henüz netlik kazanmasa da yeni pikabın, 1,5 dCi dizel motor ve yeni 1,3 litre TCe benzinli motor seçenekleri ile sunulabileceği konuşuluyor. Otomobilin aynı zamanda 4 çeker özelliğine sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor ancak bunun standart mı yoksa opsiyonel bir özellik mi olacağı şu an için bilinmiyor.

Dacia, bu yıl içerisinde en az 3 farklı otomobil daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Boutehra'nın açıklamalarına göre firma, bu yıl agresif bir tutum sergileyerek farklı kategorilerde araçlar da tasarlayacak. Bazı modellerin özel tasarımlarının sene sonuna doğru yollarda görülebileceği de şirket yetkilileri tarafından doğrulanan bilgiler arasında yer alıyor.