Sanatçılar Farkındalık Yaratmak İçin Bir Araya Geliyor

Global Citizen (Küresel Vatandaş) adlı yardım kuruluşu tarafından iklim değişikliği, aşı eşitsizliği ve kıtlık hakkında farkındalığı arttırmak için The Global Citizen Festivali kapsamında 24 saatlik bir konser düzenleniyor. Ed Sheeran, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Stevie Wonder ve daha birçok sanatçı adalet arayışıyla farkındalık yaratmak için bir araya geliyor.

Küresel eşitlik için farkındalık yaratmayı hedefleyen The Global Citizen Festivali, yoksulluğu yenmek ve gezegeni savunmak için dünyanın dört bir yanında sanatçıları, dünya liderlerini ve vatandaşları birlik olmaya davet ediyor. 2030 yılına kadar aşırı yoksulluğu sona erdirmek için çalışan yardım kuruluşu Global Citizen tarafından düzenlenen The Global Citizen Festivali bugüne kadarki en büyük uluslararası yardım etkinliklerinden biri olacak. Yardım kuruluşu bu etkinlikle maddi gelir elde etmek değil, yoğun katılımla dünya liderlerine insanların bu konularda cesur eylemleri desteklediğini kanıtlamayı hedefliyor.

Global Citizen topluluğu yaptığı açıklamada “Altı kıtada gerçekleşen festival; hükümetlerin, büyük şirketlerin ve yardımseverlerin gezegenimizi savunmaya ve yoksulluğu yenmek için birlikte çalışmaya davet eden vatandaşları bir araya getirecek” dedi. Uluslararası hükümetleri 1 milyar ağaç dikmeye, en yoksul ülkelere 1 milyar aşı dağıtmaya ve kıtlığın eşiğindeki 41 milyon insana yemek bağışlamaya çağırdı. Gösterilerin biletleri, Global Citizen uygulamasına kaydolan ve sosyal medyada ilgili paylaşım yapan kişiler arasından rastgele seçilerek ücretsiz dağıtıldı. Konserlere kovid testi negatif olan ve aşı yaptıran kişiler katılabilecek.

Festival Paris’te başladı

Etkinlik Cumartesi günü Elton John’un Eyfel Kulesi’nin önündeki performansıyla başladı. Ed Sheeran, Black Eyed Peas ve Stormzy de Paris'te sahne alacak. Etkinlikte yer alan diğer sanatçılar arasında Los Angeles’ta Stevie Wonder, New York’ta Billie Eilish, Coldplay ve Jennifer Lopez yer alıyor. Green Day, Kylie Minogue ve Andrea Bocelli gibi birçok sanatçı da önceden kaydedilmiş performanslarıyla etkinliğe katkıda bulunacak.

New York Central Park’ta sahneye çıkan Sussex Dükü Harry izleyenlere, "Doğma şekliniz hayatta kalma kabiliyetinizi belirlememeli" dedi. Sussex Dükü Harry ve Düşesi Prens Meghan Markle, COVID-19 aşılarına erişimin "temel bir insan hakkı" olarak ele alınması çağrısında bulundu.

Yetkililerden bağış sözleri geldi

The Global Citizen Festivali müzisyenleri, aktörleri, ünlüleri ve dünya liderlerini eşitsizliğe karşı küresel bir çağrı için bir araya getirdi. Festival boyunca sıkça fon duyuruları yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus 6 kıtada eşzamanlı gerçekleşen festivale destek vererek dünya liderlerini birlik olmaya ve aşı eşitsizliğine son vermeye çağırdı. Başkan Ghebreyesus, “Bu büyük eşitsizliği göz ardı edemeyiz, artık iki yönlü ‘zenginler ve fakirler’ salgınıyla karşı karşıyayız” dedi.

USAID Yöneticisi Samantha Power, ABD’nin yoksulluğunu ortadan kaldırmak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle yüzleşmek ve COVID-19 pandemisinin yarattığı insani ihtiyaçları karşılamak için 295 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, fakir ülkelere göndereceği koronavirüs aşı sayısını iki katına, 120 milyona çıkarma sözü verdi. Ayrıca Lego, Cisco ve Verizon gibi uluslararası şirketler de bağış vaadinde bulundu.

Festivali canlı olarak izlemek için: