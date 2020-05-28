"Ağustos ve Ekimde Daha Fazla Meteor Parlaması Göreceğiz"

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, dün Karadeniz bölgesinde gözlemlenen meteor düşüşünün ardından ağustos ve ekim aylarından da meteor düşüşleri gözlemleneceğini açıkladı. Prof. Dr. Bektaş, söz konusu meteorların herhangi bir tehlike oluşturmayacağını söyledi.

Dün akşam Doğu Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden görülebilen meteor düşüşü, vatandaşların atmosfere giren göktaşları ile ilgili heyecanlanmasına neden olmuştu. Söz konusu meteorun düşüşüne şahit olanlar, video kaydı alarak sosyal medyada da paylaştılar.

Meteor düşüşü sırasında ortaya çıkan parlama, birçok kişinin endişelenmesine sebep olmuştu. Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bugün yaptığı açıklamayla endişe edilecek ve korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi ve jeoloji mühendisi olan Prof. Dr. Osman Bektaş, ağustos ve ekim aylarında da atmosfere büyük boyutlu meteorlar gireceğini ancak söz konusu meteorların herhangi bir tehlike yaratmayacağını söyledi.

Meteor yağmurlarının, son derece doğal olaylar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Osman Bektaş, meteor yağmurlarının belirli bir takvimi olduğunu da söyledi. Prof. Dr. Bektaş, ağustos ve ekim aylarının başlarında kuzey yarımkürenin, Türkiye’nin de içinde yer aldığı bölgesinde meteor yağmurlarının görüleceğini belirtti.

Meteorlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Osman Bektaş, meteorların kuyruklu yıldızların molozları oldukları söyledi. Bektaş, kuyruklu yıldızlardan kopan bu parçaların Dünya’nın atmosferine girdikten sonra yüksek sıcaklık ve sürtünmeden dolayı büyük miktarlarda enerji açığa çıkarıp parladıklarını da sözlerine ekledi. Bektaş, atmosfere giren meteorların büyük bir kısmının yeryüzüne ulaşmadan yok olduğunu belirtti.

Dün gözlemlenen meteoru da yorumlayan Prof. Dr. Bektaş, dünyanın meteorlara karşı %100 koruma sunmadığını ve meteorların tamamen tehlikeli olmadığının söylenemeyeceğini dile getirdi. Bektaş, buna rağmen ağustos ve ekim aylarında gözlenecek meteor parlamalarında korkulacak veya endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.