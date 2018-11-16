Daha Hızlı Şarj Olan 2 Kat Daha Uzun Ömürlü Piller Üretildi

Bilim insanları yeni bir malzeme kullanarak bir batarya geliştirmeyi başardılar. Bu batarya iki kat daha uzun ömürlü ve çok daha hızlı doluyor.

Eğer daha hızlı şarj olan telefonlar ve daha uzun süre dayanan, üstelik de patlama huyu olmayan bataryalar için kime teşekkür edeceğinizi merak ediyorsanız, cevabı Penn State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar. Başta da Profesör Donghai Wang.

Araştırmacılar bu yeni nesil bataryayı üç boyutlu, çapraz bağlı polimer süngerden imal ettiler. Onlara göre bu yeni piller, standart lityum pillerde sıklıkla yaşanan patlama problemini yaşamayacak, birden bire alev almayacaklar.

Projenin amacı olarak bir sonraki nesil metal bataryaları geliştirmeyi belirlediklerini açıklayan araştırmacılar, lityum metalin on yıllardır denendiğini söylediler.

Piller Nasıl Çalışır?

Piller temel olarak üç parçadan oluşur: Artı uç, eksi uç ve aradaki elektrot. Bir pil kullanıldıkça artı uçtan elektron verir. Şarj edilirken de elektrottan geçen iyonlar eksi uçta depolanır. Lityumlu pillerde belli bir hızın üstünde şarj işlemi ise saçaklanmalara sebep olur. Bu saçaklanma da pilin ömrünü kısaltır, verimliliğini düşüşürür, durduk yere ateşler çıkmasına ya da bataryanın patlamasına sebep olurlar.

Yeni pil yapısı ise üç boyutlu olarak ve çaprazlama ilerleyen bir sünger yapıyı kullanacak, yani istenmeyen sıcaklıklarda ve hızlı şarjda sorun yaşanmayacak.