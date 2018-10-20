Gelecekte daha iyi araçlar üretebilmek için matematiksel ve fiziksel olgular birleştiriliyor.

Uçma yetisine sahip herhangi bir araç tasarlanırken aracın birçok yönü kesin olsa da bazı yönleri belirsiz olabilir. Bu belirsiz yönlerin bazıları gelişigüzel, bazıları da yalnızca iyi anlaşılmamıştır. Illinois Üniversitesi profesörü Harry Hilton, fizik mühendisliğinin sorunlarını çözmek için bazı matematik ve fizik teorilerini bir araya getirdi.

Harry Hilton “Birçok denklem olmasının sebebi birçok olgunun bulunmasıdır. Denklemler matematiksel ya da fiziksel olguları açıklama denemeleridir. Bu sayede siz de problemi çözebilirsiniz. Kelimeler bir problemin çözümüne yardımcı olmayabilir. Özellikle farklı görevlerde farklı işlevlere sahip olan ‘mükemmel roket’ nasıl yapılır sorusunda” açıklamasında bulundu. Hilton bundan önceki modelleri bağımsız olarak inceledi, sonrasında da onları birleştirdi.

Hilton öncelikle Euler Bernoulli teorisini inceledi. Bundan sonra da Timoshenko’nun kiriş teorisini birleştirdi.

Fizik ve matematiği birleştirmekteki amacını “Mühendislik alanında fiziği de matematiği de belirli sınırlar içerisinde kullanırız. Fizikte neler olup bittiğini tam olarak anlamayız. Burada da durum böyle. Çözülemeyen bazı parçalar var. Matematik her zaman kesin sonuçlar verir ancak biz denklemlerimizi ‘ne olmalı?’ sorusundan çok ‘neleri çözebiliriz?’ sorusuna cevap verecek şekilde kurmayı tercih ediyoruz” diyen Hilton’ın analizi birçok olguyu kapsayan bir model sunuyor.

Farklı alanları birleştiren Hilton, Churchill’den alıntı yaparak “Bu son değil. Hatta sonun başlangıcı bile değil, sadece başlangıcın sonu,” sözünü söyledi ve “Bu duruma da böyle yaklaşabilirsiniz. Şu an yaptığımız araştırmalar ancak başlangıcın sonundalar” diye ekledi.